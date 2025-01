Tỷ giá USD hôm nay (17-1): Đồng USD trượt khỏi mốc 109

Tỷ giá USD hôm nay (17-1): Rạng sáng 17-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 5 đồng, hiện ở mức 24.333 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,11%, xuống mức 108,98. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD giảm vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà giao dịch tiếp nhận một loạt dữ liệu kinh tế để đánh giá triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Theo dữ liệu từ Cục Thống kê dân số của Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng 0,4% vào tháng 12. Trong khi đó, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng nhiều hơn dự kiến vào tuần trước, nhưng vẫn ở mức an toàn, cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định. Trong khi đó, chỉ số kinh doanh của Fed Philadelphia, tăng vọt lên 44,3 vào tháng 1, so với mức dự báo âm 5. Chỉ số DXY đã thu hẹp mức tăng trước đó và giảm 0,11%, xuống còn 108,98. “Tôi nghĩ doanh số bán lẻ không thực sự có tác động đáng kể tới thị trường tiền tệ”, Vassili Serebriakov, chiến lược gia ngoại hối tại Ngân hàng đầu tư UBS cho biết. “CPI ban đầu có tác động làm suy yếu đồng USD, nhưng tình thế đó đã nhanh chóng đảo ngược. Và tôi nghĩ điều đó chỉ ra rằng thị trường vẫn có xu hướng mua vào đồng bạc xanh khi giá giảm, có thể là do dự đoán về lễ nhậm chức vào tuần tới và các chính sách hỗ trợ đồng USD tiềm năng của chính quyền Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sắp tới, trong đó có khả năng thuế quan sẽ được tăng tương đối nhanh chóng”, Vassili Serebriakov nhấn mạnh. Ông Donald Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào tuần tới và các nhà phân tích dự đoán một số chính sách của ông sẽ thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tăng áp lực giá cả. Trọng tâm của ngày hôm nay sẽ là phiên điều trần của ông Scott Bessent, người được ông Trump lựa chọn làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Bessent đang phải đối mặt với phiên thẩm vấn trước Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ, dự kiến sẽ kiểm soát chặt chẽ thâm hụt của Mỹ và sử dụng chính sách thuế quan như một công cụ đàm phán, giảm thiểu tác động lạm phát từ các chính sách kinh tế trong tương lai. Các nhà giao dịch ngày càng lo lắng về tình hình lạm phát, nên đã mua vào cổ phiếu và khiến lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm giảm hơn 13 điểm cơ bản.

Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm vào ngày 16-1, sau khi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller cho biết, vẫn có thể cắt giảm lãi suất ba hoặc bốn lần trong năm nay nếu dữ liệu kinh tế của Mỹ có dấu hiệu suy yếu. Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng, dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ dù khả quan hơn dự kiến, nhưng vẫn cho thấy lạm phát cao hơn mục tiêu của Fed. Ở một diễn biến khác, đồng EUR ổn định ở mức 1,029 USD, trong khi đồng bảng Anh giảm 0,15%, xuống mức 1,2226 USD, khi các nhà đầu tư tập trung vào sự phân kỳ chính sách tiền tệ, sau đợt bán tháo trái phiếu chính phủ và đồng bảng Anh vào tuần trước. Đồng USD giảm 0,67% so với đồng yên Nhật, xuống mức 155,43, mức thấp nhất kể từ ngày 19-12. Tỷ giá USD hôm nay, 17-1: Đồng USD trượt khỏi mốc 109. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 17-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 5 đồng, hiện ở mức 24.333 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.159 đồng

25.549 đồng

Vietinbank

25.190 đồng

25.549 đồng

BIDV

25.189 đồng

25.549 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 23.804 đồng - 26.327 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.437 đồng

26.831 đồng

Vietinbank

25.690 đồng

26.890 đồng

BIDV

25.669 đồng

26.913 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 148 đồng - 164 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

157,33 đồng

167,33 đồng

Vietinbank

159,29 đồng

167,04 đồng

BIDV

158,01 đồng

166,61 đồng

MINH ANH