Tỷ giá USD hôm nay (16-11-2024): Đồng USD hạ nhiệt, vẫn neo trên mức 106

Tỷ giá USD hôm nay (16-11-2024): Rạng sáng 16-11-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.298 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,18%, xuống mức 106,67. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã quay đầu giảm vào phiên giao dịch vừa qua, tuy nhiên vẫn đạt được mức tăng tuần lớn nhất trong hơn 1 tháng, sau khi thị trường đánh giá lại kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với quan điểm rằng các chính sách mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể gây ra lạm phát. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đồng USD đã được hưởng lợi từ kỳ vọng của thị trường rằng các chính sách của chính quyền ông Donald Trump, bao gồm thuế quan và cắt giảm thuế, có thể thúc đẩy lạm phát, buộc Fed hạn chế tốc độ cắt giảm lãi suất trong tương lai. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ngày 14-11 rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ không cần gấp rút cắt giảm lãi suất. Điều này thúc đẩy kỳ vọng của các nhà giao dịch vào việc Fed sẽ hạn chế đà cắt giảm lãi suất vào tháng tới và trong tương lai. Đồng bạc xanh đã thiết lập mức tăng tuần so với đồng yên Nhật sau khi đạt mức trên 156 yên trong tuần này, lần đầu tiên kể từ tháng 7. Đồng yên Nhật chốt phiên giao dịch giảm 1,4% xuống mức 154,145 yên/USD. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR đang hướng đến tuần giảm thứ hai liên tiếp sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10-2023. Đồng tiền này chốt phiên giao dịch vừa rồi tăng lên ở mức 1,054025 USD. Dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ được công bố vào ngày 15-11 cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ tăng nhẹ hơn dự kiến vào tháng 10, nhưng chi tiêu của người tiêu dùng dường như chậm lại vào đầu quý IV. Trong các bình luận được công bố vào ngày 15-11 trên Tạp chí Phố Wall, Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cũng cho biết việc cắt giảm lãi suất có thể bị tạm dừng ngay sau cuộc họp ngày 17 và 18-12, tùy thuộc vào dữ liệu sắp tới về việc làm và lạm phát. Xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm xuống còn khoảng 61%, từ mức gần 82% của một ngày trước, theo công cụ FedWatch của CME. Trong khi đó, đồng bảng Anh đang trên đà giảm mạnh nhất trong tuần kể từ tháng 1-2023, ở mức khoảng 2,4%. Đồng bảng Anh chốt phiên giao dịch vừa qua giảm 0,38% xuống còn 1,2620 USD. Đồng bảng Anh phản ứng rất ít với dữ liệu cho thấy nền kinh tế Anh bất ngờ suy thoái vào tháng 9 và tăng trưởng chậm lại trong quý III. Chỉ số DXY đã chạm mức cao nhất trong một năm so với các loại tiền tệ đó là mức 107,07, đồng thời đạt mức tăng 1,60% trong tuần này, cũng như hiệu suất tốt nhất kể từ tháng 9. Tuy nhiên, đồng USD đã chốt phiên giao dịch quay đầu giảm 0,19%, xuống mức 106,67. Tỷ giá USD hôm nay, 16-11-2024: Đồng USD hạ nhiệt, vẫn neo trên mức 106. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 16-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.298 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.160 đồng

25.512 đồng

Vietinbank

25.190 đồng

25.512 đồng

BIDV

25.190 đồng

25.512 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.312 đồng – 26.871 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.070 đồng

27.500 đồng

Vietinbank

26.326 đồng

27.526 đồng

BIDV

26.320 đồng

27.493 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 148 đồng – 163 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

156,74 đồng

165,85 đồng

Vietinbank

159,01 đồng

166,76 đồng

BIDV

159,35 đồng

166,29 đồng

MINH ANH