Tỷ giá USD hôm nay (16-10-2024): Đồng USD tiếp đà tăng nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay (16-10-2024): Rạng sáng 16-10-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 16 đồng, hiện ở mức 24.177 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,02%, đạt mức 103,23. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng nhẹ so với hầu hết các loại tiền tệ chính vào phiên giao dịch vừa qua, tiếp tục xu hướng tăng, đưa đồng tiền này lên mức cao nhất trong hơn hai tháng do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ từ từ tiến hành cắt giảm lãi suất trong hơn một năm tới. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đồng bạc xanh giao dịch thấp hơn trong hầu hết các phiên giao dịch tại châu Âu và Mỹ, một phần là sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin về việc Israel không muốn tấn công các mục tiêu dầu mỏ của Iran, làm giảm bớt lo ngại của thị trường về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông. Điều đó đã đẩy giá dầu xuống thấp hơn và làm giảm kỳ vọng lạm phát, gây áp lực nhẹ lên đồng USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết xu hướng tăng gần đây của đồng USD vẫn còn bởi những bất ổn địa chính trị. Các dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ phục hồi, trong khi lạm phát trong tháng 9 tăng nhẹ hơn dự kiến, khiến các nhà giao dịch giảm đặt cược vào các đợt cắt giảm lãi suất lớn hơn nữa từ Fed. Trước đó, Ngân hàng trung ương Mỹ đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng của mình bằng động thái mạnh mẽ ở mức 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách gần đây nhất vào tháng 9, nhưng kỳ vọng của thị trường đã chuyển sang tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn, điều này góp phần thúc đẩy đồng USD. Các nhà giao dịch đã đặt cược vào khả năng gần 100% về đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 11, theo tính toán của LSEG. Thị trường cũng dự đoán Fed sẽ cắt giảm tổng cộng 47 điểm cơ bản trong năm nay và thêm 100 điểm cơ bản nữa trong năm 2025, thấp hơn nhiều so với mức cắt giảm 200 điểm cơ bản được định giá trước cuộc họp của Fed vào tháng 9. Đồng USD cũng được thúc đẩy một phần bởi các bình luận từ Thống đốc Fed Chris Waller, người đã kêu gọi “thận trọng hơn” đối với việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Ở một diễn biến khác, đồng EUR đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 8-8 ở mức 1,0882 USD trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào ngày mai 17-10, dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện cắt giảm lãi suất. Chỉ số EUR/USD chốt phiên giao dịch giảm 0,2% xuống còn 1,0887 USD. Đồng bảng Anh tăng nhẹ ở mức 1,3068 USD sau khi dữ liệu thị trường lao động của Anh cho thấy mức tăng lương chậm nhất trong hơn hai năm. Tốc độ đó sẽ cho phép Ngân hàng Anh (BoE) hạ lãi suất vào tháng tới. Đồng USD cũng đã giảm 0,4% so với đồng yên xuống còn 149,25 yên, sau khi tăng lên mốc 149,98 vào đầu tuần, mức cao nhất kể từ ngày 1-8. Tính đến thời điểm hiện tại, đồng USD đã tăng 3,8% so với đồng tiền Nhật Bản trong tháng 8. Trong khi đó, đồng AUD giảm 0,4% xuống còn 0,6701 USD; đồng NZD giảm 0,3% xuống còn 0,6078 USD. Tỷ giá USD hôm nay, 16-10-2024: Đồng USD tiếp đà tăng nhẹ. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 16-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 16 đồng, hiện ở mức 24.177 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.335 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.735 đồng

25.125 đồng

Vietinbank

24.615 đồng

25.115 đồng

BIDV

24.740 đồng

25.100 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25.070 đồng – 27.709 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.493 đồng

27.947 đồng

Vietinbank

26.535 đồng

27.825 đồng

BIDV

26.672 đồng

27.904 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 154 đồng – 170 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

161,41 đồng

170,80 đồng

Vietinbank

162,96 đồng

172,66 đồng

BIDV

163,27 đồng

170,67 đồng

MINH ANH