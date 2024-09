Tỷ giá USD hôm nay (14-9): Đồng USD chạm đáy gần 9 tháng so với yên Nhật

Tỷ giá USD hôm nay (14-9): Rạng sáng 14-9-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 15 đồng, hiện ở mức 24.172 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,25%, xuống mốc 101,11. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã giảm trong phiên giao dịch vừa qua, đồng thời chạm mức thấp nhất trong gần 9 tháng so với đồng yên Nhật, sau khi các dữ liệu mới một lần nữa thúc đẩy suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đưa ra mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Các nhà phân tích cho biết các báo cáo của Wall Street Journal và Financial Times vào ngày 12-9 ám chỉ rằng việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vẫn là một lựa chọn đối với Fed. Thị trường tương lai lãi suất của Mỹ đã định giá 51% khả năng Fed sẽ nới lỏng 50 điểm cơ bản khi kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày vào tuần tới, tăng từ mức khoảng 15% vào một ngày trước đó. Các nhà giao dịch tương lai cũng đã dự đoán Fed sẽ tiến hành cắt giảm tổng cộng 117 điểm cơ bản trong năm 2024, tăng từ mức 107 điểm cơ bản trong phiên trước đó. Các báo cáo của phương tiện truyền thông đã ám chỉ khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản, sau khi dữ liệu lạm phát được công bố một ngày trước đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản, theo Brad Bechtel, Giám đốc toàn cầu về FX tại Jefferies ở New York, Mỹ. Đồng USD ban đầu giảm mạnh xuống mốc 100 trong phiên giao dịch vừa qua, sau đó phục hồi nhẹ khi dữ liệu mới công bố cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ được cải thiện vào tháng 9 trong bối cảnh lạm phát giảm. Theo đó, Chỉ số sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng chung của Đại học Michigan đạt 69,0 trong tháng này, tăng so với mức 67,9 vào tháng 8. Trong một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế đã dự báo con số sơ bộ là 68,5. Dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tuần này dường như ủng hộ trường hợp cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tuần tới. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Fed New York Bill Dudley đã thể hiện sự ủng hộ đối với việc Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào cuộc họp chính sách tuần tới. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 12-9, nhưng những bình luận của Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về một đợt cắt giảm chi phí đi vay khác vào tháng tới. Sự gia tăng của đồng EUR cũng là yếu tố khiến đồng USD giảm. Đồng EUR đang nhắm đến mốc 1,11 USD một lần nữa. Đồng bảng Anh giảm nhẹ 0,01% xuống còn 1,31235 USD, suy yếu sau khi đạt gần mức cao nhất trong một tuần. Ngân hàng Anh dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5% vào tuần tới sau khi tiến hành cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 8. Đồng USD giảm 0,38% so với đồng franc Thụy Sĩ xuống còn 0,84780 franc. Các nhà đầu tư cũng đang hướng đến quyết định về lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) vào ngày 20-9 tới, trong bối cảnh ngân hàng này dự kiến sẽ giữ nguyên mục tiêu lãi suất chính sách ngắn hạn ở mức 0,25%. BOJ được cho là đang đi theo hướng ngược lại so với Fed. Vì vậy, việc BOJ có tăng lãi suất hay không và khi nào vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Tỷ giá USD hôm nay, 14-9-2024: Đồng USD chạm đáy gần 9 tháng so với yên Nhật. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 14-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 15 đồng, hiện ở mức 24.172 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.330 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.360 đồng

24.730 đồng

Vietinbank

24.220 đồng

24.720 đồng

BIDV

24.375 đồng

24.715 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25.454 đồng – 28.133 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.526 đồng

27.982 đồng

Vietinbank

26.362 đồng

27.862 đồng

BIDV

26.725 đồng

27.941 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 162 đồng – 180 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

168,91 đồng

178,78 đồng

Vietinbank

170,35 đồng

180,05 đồng

BIDV

170,33 đồng

177,95 đồng

MINH ANH