Tỷ giá USD hôm nay (14-11-2024): Đồng USD cán mốc 106, chạm đỉnh 1 năm

Tỷ giá USD hôm nay (14-11-2024): Rạng sáng 14-11-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 21 đồng, hiện ở mức 24.288 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,49%, đạt mức 106,51. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 1 năm so với các loại tiền tệ chính vào phiên giao dịch vừa qua. Theo đó, đồng bạc xanh đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 11-2023, được thúc đẩy bởi chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tuần trước, điều này đã làm dấy lên kỳ vọng về thuế quan có khả năng gây lạm phát tại Mỹ, cùng các chính sách mới khi ông Trump lên nắm quyền vào tháng 1 tới. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đảng Cộng hòa của ông Trump cũng có khả năng sẽ kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện khi ông nhậm chức, trang Edison Research dự đoán ngày 13-11. Chỉ số DXY tăng 0,49%, đạt mức 106,51 sau khi đạt mức cao nhất trong 1 năm là 106,53. “Dữ liệu lạm phát mới công bố phù hợp với kỳ vọng của thị trường”, Brad Bechtel, Giám đốc toàn cầu về FX tại Jefferies cho biết. Cụ thể, dữ liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 13-11 cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng 0,2% trong tháng thứ tư liên tiếp, phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế, trong bối cảnh chi phí nhà ở như tiền thuê nhà tăng cao. Trong 12 tháng tính đến tháng 10, CPI tăng 2,6%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau dữ liệu lạm phát, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, thường biến động theo kỳ vọng lãi suất, giảm 6,5 điểm cơ bản xuống còn 4,279%. Lạm phát bán buôn tại Nhật Bản cũng tăng tốc vào tháng 10, đạt tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm, gây ảnh hưởng tới quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản về thời điểm tăng lãi suất. Đồng yên đã phá vỡ mức 155 yên/USD, mức yếu nhất của đồng tiền Nhật Bản kể từ cuối tháng 7. Mức giá gần đây nhất là 155,46 yên/USD. Ở một diễn biến tương tự, đồng EUR tiếp tục giảm trong bối cảnh kỳ vọng về khả năng áp thuế của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Bất ổn chính trị ở Đức, nền kinh tế lớn nhất của khối, cũng đã gây áp lực lên đồng tiền này sau sự sụp đổ của liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz vào tuần trước và trước cuộc bầu cử bất thường được ấn định vào ngày 23-2. Cụ thể, Liên minh cầm quyền “đèn giao thông” của Đức đã chính thức sụp đổ khiến Berlin có khả năng rơi vào tình trạng bế tắc chính trị kéo dài trong nhiều tháng. 3 đảng trong liên minh cầm quyền “đèn giao thông” gồm Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Olaf Scholz, Đảng Dân chủ Tự do (FDP) và Đảng Xanh đã tranh cãi nhiều vấn đề, đặc biệt liên quan đến những đề xuất cải cách kinh tế. Đỉnh điểm của những tranh cãi này dẫn đến việc Thủ tướng Olaf Scholz sa thải Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner của FDP, khiến đảng này rút khỏi liên minh 3 đảng và đánh dấu sự chấm dứt của liên minh cầm quyền “đèn giao thông” tồn tại từ năm 2021. Đồng EUR đã giảm 0,51% xuống còn 1,0569 USD. Đồng tiền này đã giảm xuống mức 1,055575 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 11-2023. Tỷ giá USD hôm nay, 14-11-2024: Đồng USD cán mốc 106, chạm đỉnh 1 năm. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 14-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 21 đồng, hiện ở mức 24.288 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.150 đồng

25.502 đồng

Vietinbank

25.010 đồng

25.502 đồng

BIDV

25.180 đồng

25.502 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.491 đồng – 27.070 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.254 đồng

27.694 đồng

Vietinbank

25.974 đồng

27.474 đồng

BIDV

26.446 đồng

27.618 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 149 đồng – 165 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

158,30 đồng

167,51 đồng

Vietinbank

159,31 đồng

169,01 đồng

BIDV

160,12 đồng

167,1 đồng

MINH ANH