Tỷ giá USD hôm nay (13-9): Đồng USD đồng loạt giảm, EUR tăng giá trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (13-9): Rạng sáng 13-9-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 25 đồng, hiện ở mức 24.187 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,45%, xuống mốc 101,23. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD giảm, trong khi đồng EUR tăng vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hạ lãi suất và chủ tịch ECB Christine Lagarde nhấn mạnh rằng ngân hàng sẽ để dữ liệu kinh tế quyết định động thái chính sách tiếp theo. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch “Chúng tôi sẽ quyết định chính sách lãi suất qua từng cuộc họp một”, Lagarde cho biết trong một cuộc họp báo sau khi ECB tiến hành nới lỏng thêm 25 điểm cơ bản vào ngày 12-9, trong bối cảnh lạm phát và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Theo đó, ECB đã hạ lãi suất tiền gửi xuống 3,5%, đúng như dự đoán. Theo tính toán của LSEG, hợp đồng tương lai lãi suất đã giảm đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo trong tháng 10 của ECB. Yael Selfin, nhà kinh tế trưởng tại KPMG ở Anh cho biết. mặc dù có sự đồng thuận rộng rãi trong Hội đồng quản trị rằng nên nới lỏng chính sách, nhưng vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về tốc độ cắt giảm lãi suất”. Đồng EUR chốt phiên giao dịch tăng 0,37%, đạt mức 1,105 USD, nhưng đã giảm 0,5% cho đến nay trong tuần này. So với đồng yên Nhật, đồng EUR tăng khoảng 0,2%, đạt mức 157,145 yên. Chỉ số DXY đã giảm 0,45% xuống 101,23, một phần là do đồng EUR tăng. So với đồng yên, đồng USD giảm 0,2% xuống mức 142,07, sau khi đạt mức tăng 0,2% kể từ đầu tuần. “Lagarde đã thực hiện được những gì mà thị trường kỳ vọng”, Steve Englander, Giám đốc Nghiên cứu FX toàn cầu G10 tại Standard Chartered ở New York, Mỹ cho biết. Trong khi đó, một số dữ liệu kinh tế của Mỹ được công bố vào ngày 12-9 đã củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tuần tới. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ đã tăng 2.000, lên mức điều chỉnh theo mùa là 230.000 trong tuần đầu tháng 9, phù hợp với kỳ vọng. Bên cạnh đó, giá sản xuất của Mỹ (PPI) trong tháng 8 cũng tăng 0,2% so với dự kiến do chi phí dịch vụ tăng, và phù hợp trong bối cảnh lạm phát đang giảm. Trước đó, trong một cuộc khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế đã dự báo PPI tăng 0,1%. “Giá sản xuất ổn định sẽ thúc đẩy đầu tư và điều đó sẽ thúc đẩy nền kinh tế”, Scott Helfstein, người đứng đầu bộ phận chiến lược đầu tư tại Global X nhận định, “đã đến lúc Fed phải cắt giảm lãi suất, nhưng có thể sẽ thực hiện chậm và đều đặn”. Thị trường tương lai lãi suất của Mỹ đã chỉ định giá 27% khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản trong tháng này, giảm so với mức 50% vào cuối tuần trước, sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Đối với năm 2024, thị trường cũng dự đoán Fed sẽ cắt giảm 108 điểm cơ bản, giảm so với mức dự đoán vào đầu tuần này ở mức 113 điểm cơ bản. Thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) Naoki Tamura, vốn được biết đến là một người theo chính sách diều hâu, ngày 12-9, cho biết BOJ phải tăng lãi suất lên ít nhất 1% ngay trong nửa cuối năm, nhấn mạnh rằng họ có khả năng sẽ tăng lãi suất chậm và chia theo nhiều giai đoạn. Những bình luận đó đã giúp đồng yên tăng giá, đồng tiền này đã tăng 2,6% trong năm nay so với đồng USD. Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng 0,48% so với đồng bạc xanh, đạt mức 1,3106 USD sau khi giảm xuống 1,30025 USD trong phiên trước, mức thấp nhất kể từ ngày 20-8. Tỷ giá USD hôm nay, 13-9-2024: Đồng USD giảm, EUR tăng giá trở lại. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 13-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 25 đồng, hiện ở mức 24.187 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.346 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.380 đồng

24.750 đồng

Vietinbank

24.270 đồng

24.770 đồng

BIDV

24.405 đồng

24.745 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25.295 đồng - 27.958 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.380 đồng

27.828 đồng

Vietinbank

26.290 đồng

27.790 đồng

BIDV

26.616 đồng

27.825 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 161 đồng – 178 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

167,06 đồng

176,82 đồng

Vietinbank

168,61 đồng

178,31 đồng

BIDV

168,69 đồng

176,23 đồng

MINH ANH