Tỷ giá USD hôm nay (12-4): Đồng USD rớt xuống mức đáy 3 năm so với EUR

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 1,08%, xuống ở mức 99,78.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tiếp tục trượt giá so với các loại tiền tệ chính vào phiên giao dịch vừa qua, khi cuộc chiến qua lại về thuế nhập khẩu làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư vào sự an toàn của đồng bạc xanh, khiến nó giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ so với đồng franc Thụy Sĩ và mức thấp nhất trong 3 năm so với đồng EUR.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Trung Quốc đã tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Mỹ từ 84% lên 125% vào ngày 11-4, nhằm trả đũa quyết định tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tổng cộng 145%.

Đồng USD đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bán tháo toàn cầu lan sang cổ phiếu và thậm chí là trái phiếu kho bạc Mỹ. Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm đang trên đà tăng mạnh nhất trong tuần kể từ năm 2001.