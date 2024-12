Tỷ giá USD hôm nay (12-12): Đồng USD tiếp đà tăng sau dữ liệu CPI

Tỷ giá USD hôm nay (12-12): Rạng sáng 12-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 5 đồng, hiện ở mức 24.253 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,25%, đạt mức 106,65. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng cao hơn vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ mới công bố phù hợp với dự báo, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Theo đó, dữ liệu mới công bố vào ngày 11-12 cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,3% vào tháng trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4, sau khi tăng 0,2% trong 4 tháng liên tiếp. Trước đó, các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters đã dự báo chỉ số CPI sẽ tăng 0,3%. Sau báo cáo CPI, khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 18-12 đã tăng lên hơn 94%, theo công cụ FedWatch của CME. Marc Chandler, chiến lược gia thị trường tại Bannockburn Forex ở New York, Mỹ cho rằng, rất hiếm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đi ngược lại với kỳ vọng của thị trường trong bối cảnh tỷ lệ đặt cược lớn như vậy. Các nhà phân tích cho biết, đồng USD cũng bị ảnh hưởng bởi báo cáo của Reuters về việc các nhà lãnh đạo và nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Trung Quốc đang cân nhắc việc cho phép đồng nhân dân tệ giảm giá vào năm 2025 khi họ chuẩn bị cho mức thuế quan thương mại cao hơn dưới thời Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. So với đồng nhân dân tệ, đồng USD đã tăng 0,3%. Theo báo cáo, động thái này của Trung Quốc cho thấy rằng đang hướng tới biện pháp kích thích kinh tế mạnh hơn trước mối đe dọa về mức thuế quan lớn hơn của ông Trump. Trong khi đó, đồng USD cũng chốt phiên giao dịch tăng 0,44% so với đồng yên Nhật, đạt mức 152,63 yên. Đầu phiên, đồng yên đã tăng giá sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tại Nhật Bản tăng tốc, hỗ trợ cho trường hợp Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất vào tuần tới. Vào ngày 11-12, Ngân hàng Canada đã tiến hành cắt giảm lãi suất chính sách 50 điểm cơ bản xuống còn 3,25% để giải quyết tình trạng tăng trưởng đang bị chậm lại. Động thái đó đã khiến đồng tiền nước này neo gần mức thấp nhất trong hơn 4 năm so với đồng bạc xanh, hiện neo ở mức 1,4156 CAD/USD. Trong một tuần bận rộn đối với loạt chính sách tiền tệ mới, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cũng sẽ có cuộc họp chính sách quan trọng vào hôm nay 12-12. Đồng EUR giảm 0,34% xuống còn 1,0492 USD, trong khi đồng franc Thụy Sĩ giảm 0,21% so với đồng USD, xuống mức 0,8846. Tỷ giá USD hôm nay, 12-12: Đồng USD tiếp đà tăng sau dữ liệu CPI. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 12-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 5 đồng, hiện ở mức 24.253 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.135 đồng

25.465 đồng

Vietinbank

25.163 đồng

25.465 đồng

BIDV

25.165 đồng

25.465 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.260 đồng – 26.814 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.027 đồng

27.454 đồng

Vietinbank

26.289 đồng

27.489 đồng

BIDV

26.155 đồng

27.356 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 152 đồng – 168 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

161,35 đồng

170,73 đồng

Vietinbank

163,49 đồng

171,24 đồng

BIDV

162,68 đồng

170,52 đồng

MINH ANH