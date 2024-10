Tỷ giá USD hôm nay (12-10-2024): Đồng USD ổn định nhờ vị thế trú ẩn an toàn

Tỷ giá USD hôm nay (12-10-2024): Rạng sáng 12-10-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 24.175 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm nhẹ 0,07%, xuống mức 102,92. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đi ngang so với các loại tiền tệ chính vào phiên giao dịch vừa qua, khi thị trường tiếp nhận một loạt dữ liệu kinh tế hỗ trợ cho lộ trình chính sách tiền tệ hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, thước đo giá sản xuất tháng 9 của Mỹ không đổi, ủng hộ cho việc Fed có thể tiến hành cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng tới. Theo đó, giá tiêu dùng trong tháng 9 tăng 0,3%, cao hơn một chút so với dự kiến, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần tăng vọt, cho thấy thị trường lao động yếu kém. Dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần bị ảnh hưởng bởi bão Helene. Dữ liệu của tuần tới dự kiến cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi bão Milton, cơn bão thứ hai đổ bộ vào vùng Đông Nam nước Mỹ trong vòng 2 tuần. Đồng EUR ổn định ở mức 1,1093 USD, trong khi đó, đồng bảng Anh tăng 0,08% ở mức 1,3072 USD. Đồng USD tăng 0,35% so với đồng yên Nhật, ở mức 149,12 USD. Chỉ số DXY ổn định ở mức 102,92, tạm “nghỉ ngơi” sau đợt tăng ổn định gần đây đưa chỉ số này lên trên mức 103 vào ngày 10-10, mức cao nhất kể từ giữa tháng 8 do các nhà giao dịch giảm cược vào việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất lớn tại các cuộc họp còn lại trong năm nay. Theo công cụ Fedwatch của CME, thị trường đang đặt cược gần 91% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo và khả năng không cắt giảm là 9%. Ở một diễn biến khác, nền kinh tế Anh đã tăng trưởng vào tháng 8 sau 2 tháng trì trệ liên tiếp. Tuy nhiên, đồng bảng Anh hầu như không thay đổi so với đồng EUR ở mức 83,67. Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi tình hình chính trị tại Pháp, sau khi chính phủ công bố ngân sách năm 2025 với kế hoạch cắt giảm chi tiêu và tăng thuế trị giá 60 tỷ EUR (tương đương 65,5 tỷ USD) đối với những người giàu và các công ty lớn để giải quyết tình trạng thâm hụt tài chính. Thị trường cũng đang chờ đợi cuộc họp báo từ Bộ Tài chính Trung Quốc về chính sách tài khóa vào hôm nay 12-10. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng 0,22% so với đồng bạc xanh, đạt mức 7,067. Đồng AUD tăng 0,22% so với đồng bạc xanh lên 0,6753 USD, trong khi đồng NZD chốt phiên giao dịch ở mức 0,611 USD sau khi Ngân hàng Trung ương cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 9-10 và ám chỉ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tỷ giá USD hôm nay, 12-10-2024: Đồng USD ổn định nhờ vị thế trú ẩn an toàn. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 12-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 24.175 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.333 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.610 đồng

25.000 đồng

Vietinbank

24.490 đồng

24.990 đồng

BIDV

24.639 đồng

24.979 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25.115 đồng – 27.758 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.454 đồng

27.906 đồng

Vietinbank

26.310 đồng

27.810 đồng

BIDV

26.705 đồng

27.915 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 155 đồng – 171 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

161,08 đồng

170,46 đồng

Vietinbank

162,36 đồng

172,06 đồng

BIDV

163,39 đồng

170,67 đồng

MINH ANH