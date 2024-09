Tỷ giá USD hôm nay (11-9): Đồng USD trong nước và thế giới đồng loạt tăng nhẹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,11%, đạt mốc 101,66.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng không đáng kể so với một số loại tiền tệ chính phiên giao dịch vừa qua, củng cố mức tăng của đầu tuần, trước thềm dữ liệu lạm phát quan trọng.

Các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng yên và đồng franc Thụy Sĩ cũng tăng giá trong bối cảnh cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh, sau khi Giám đốc quản lý của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vạch ra kế hoạch tăng vốn của các ngân hàng lớn thêm 9%.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Thị trường kỳ vọng Fed sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất vào tuần tới, lần đầu tiên sau hơn 4 năm. Tuy nhiên, điều vẫn còn gây tranh cãi là quy mô của đợt cắt giảm lãi suất. Hợp đồng tương lai quỹ Fed đã định giá 67% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách ngày 17 và 18-9 và 33% khả năng Fed có thể cắt giảm 50 điểm cơ bản, theo tính toán của LSEG. Tỷ lệ cược cho đợt cắt giảm 50 điểm cơ bản đã tăng cao tới 50% vào cuối tuần trước sau báo cáo lao động của Mỹ.

Các nhà đầu tư vẫn sẽ xem xét báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 12-9. Tuy nhiên, Fed đã chỉ ra rằng, họ tập trung ít hơn vào lạm phát và nhiều hơn vào các dữ liệu việc làm, đồng thời thể hiện quan điểm lạc quan rằng lạm phát của Mỹ đang trên đà giảm. Theo cuộc thăm dò của Reuters, CPI tháng 8 của Mỹ dự kiến sẽ tăng 0,2% so với tháng 7. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số này được cho là chỉ tăng 2,6%, giảm so với mức 2,9% của tháng 7.