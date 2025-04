Tỷ giá USD hôm nay (11-4): Đồng USD lao dốc

Đồng USD đã giảm so với các đồng tiền chính vào phiên giao dịch vừa qua, chạm mức thấp nhất trong 10 năm so với đồng franc Thụy Sĩ, khi thị trường tiếp nhận thông tin mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách thuế quan.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 1,99%, xuống ở mức 100,91.

Đồng USD giảm 2% xuống mức 144,795 và giảm 3,6% so với đồng franc Thụy Sĩ xuống mức 0,82635.

Đồng USD đã giảm 3,46% so với đồng yên Nhật và gần 6,5% so với đồng franc Thụy Sĩ tính đến thời điểm hiện tại trong tháng này. Đồng tiền này đang trên đà ghi nhận mức giảm trong lớn nhất so với đồng franc kể từ tháng 1-2015.

“Cho đến trước khi Mỹ tuyên bố tạm hoãn áp thuế 90 ngày vào hôm qua, thực tế là tất cả các thị trường đã rơi vào tình trạng mất cân bằng khá lớn và phải điều chỉnh hoàn toàn theo chế độ thuế quan từ Washington. Nhưng hiện tại, những vấn đề trước đó đều đang được điều chỉnh lại,” ông Eugene Epstein, Trưởng bộ phận Cấu trúc thị trường khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp, bang New Jersey, Mỹ cho biết.

Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 10-4 cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 3, mặc dù sự cải thiện về lạm phát khó có thể duy trì được trong bối cảnh các mức thuế quan hiện hành.

Việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm thành công cũng phần nào gây áp lực lên đồng USD. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn của Mỹ đã giảm 2 điểm cơ bản, xuống còn 4,376%.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết ngày 10-4 rằng EU sẽ tạm dừng các biện pháp đối phó đầu tiên đối với thuế quan của Mỹ sau lệnh tạm dừng của Trump.