Tỷ giá USD hôm nay (11-10): Đồng USD giảm nhẹ sau dữ liệu việc làm

Tỷ giá USD hôm nay (11-10-2024): Rạng sáng 11-10-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 24.172 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm nhẹ 0,06%, xuống mức 102,47. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD giảm so với đồng yên Nhật vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu cho thấy thị trường lao động yếu kém cũng như giá tiêu dùng tăng nhẹ, mở đường cho việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 10-10 cho thấy, Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,2% vào tháng 9. Tuy nhiên, trong 12 tháng tính đến tháng 9, CPI đã tăng 2,4%, đây là mức tăng theo năm nhỏ nhất kể từ tháng 2-2021. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Các nhà kinh tế trong một cuộc thăm dò của Reuters đã dự báo CPI tăng nhẹ 0,1% và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu khác từ Bộ Lao động cũng cho thấy số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng vọt vào tuần trước, một phần là do Bão Helene. “Thị trường đang giằng co giữa việc chú trọng nhiều hơn tới lạm phát so với việc quan tâm nhiều hơn đến việc làm”, Brad Bechtel, Giám đốc FX toàn cầu tại Jefferies ở New York, Mỹ cho biết. “Rõ ràng là Fed đã thay đổi quan điểm gần đây khi quyết định tập trung nhiều hơn vào khía cạnh việc làm, sau đó thực hiện đợt cắt giảm 50 điểm cơ bản vài tuần trước, rồi lại nhanh chóng “quay xe” khi nói rằng họ có thể sẽ không thực hiện việc cắt giảm 50 điểm cơ bản nữa”. Đồng bạc xanh đã giảm 0,38% xuống còn 148,66 yên sau khi tăng lên mức cao nhất là 149,58 yên lần đầu tiên kể từ ngày 2-8. Những bình luận mới nhất của Phó thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ryozo Himino ngày 10-10 đã ủng hộ việc tăng lãi suất nhiều hơn nếu nền kinh tế diễn biến theo đúng dự báo của ngân hàng. Điều này đã khiến đồng USD suy yếu so với đồng yên. Đồng EUR đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 8-8 so với đồng USD và giảm 0,14% trong ngày ở mức 1,0925 USD. So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD đã giảm 0,45% xuống còn 0,856. Chỉ số DXY có thời điểm tăng chạm mốc 103 trước khi giảm trở lại. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal vào ngày 11-10, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic cho biết ông không phản đối việc giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Ông nói thêm rằng “sự biến động” trong dữ liệu gần đây về lạm phát và việc làm có thể đảm bảo việc giữ nguyên lãi suất vào tháng 11. Các nhà giao dịch đang đặt cược gần 85% vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 7-11 và gần 15% vào khả năng không có sự thay đổi nào về lãi suất, theo Công cụ FedWatch của CME Group. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, thường biến động theo kỳ vọng lãi suất, đã giảm 2,8 điểm cơ bản xuống còn 3,989%. Tỷ giá USD hôm nay, 11-10-2024: Đồng USD giảm nhẹ sau dữ liệu việc làm. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 11-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 24.172 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.330 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.640 đồng

25.030 đồng

Vietinbank

24.515 đồng

25.015 đồng

BIDV

24.640 đồng

24.030 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25.128 đồng – 27.773 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.493 đồng

27.947 đồng

Vietinbank

26.278 đồng

27.778 đồng

BIDV

26.493 đồng

27.947 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 154 đồng – 170 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

160,86 đồng

170,22 đồng

Vietinbank

162,93 đồng

172,63 đồng

BIDV

160,86 đồng

170,22 đồng

MINH ANH