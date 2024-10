Tỷ giá USD hôm nay (10-10-2024): Đồng USD tăng sát mốc 103

Tỷ giá USD hôm nay (10-10-2024): Rạng sáng 10-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD không đổi, hiện ở mức 24.168 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,33%, đạt mức 102,88. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng nhẹ vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố cho thấy, phần lớn các nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 9. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Các nhà đầu tư tin tưởng rằng, Ngân hàng Trung ương sẽ không tiếp tục nới lỏng quá mức và dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp khả quan cuối tuần trước khiến thị trường định giá lại kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed trong ngắn hạn. “Chỉ số DXY đã tăng cao hơn và rõ ràng, điểm then chốt là báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ”, Amo Sahota, Giám đốc điều hành tại Klarity FX ở San Francisco cho biết. Sahota cho biết, có vẻ như Chủ tịch Fed Jerome Powell phải thuyết phục nhiều người hơn so với ban đầu, những người chỉ ủng hộ việc cắt giảm 25 điểm cơ bản. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas Lorie Logan ngày 9-10 cho biết, bà ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của tháng trước, nhưng muốn có những đợt cắt giảm nhỏ hơn trong tương lai, vì “vẫn có rủi ro thực sự” đối với lạm phát và những bất ổn về triển vọng kinh tế. Sau biên bản cuộc họp của Fed, các nhà giao dịch đặt cược khoảng 83% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11 và khoảng 50 điểm cơ bản nữa vào cuối năm, theo tính toán của LSEG. Tỷ lệ đặt cược cho việc Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới là 17%. Đồng EUR đã kéo dài đợt bán tháo xuống mức thấp nhất trong 2 tháng so với đồng bạc xanh và giảm 0,36% xuống còn 1,094 USD. Tỷ giá USD/JPY tăng 0,72%, đạt mức 149,26, vượt qua mức cao nhất của phiên đầu tuần, đạt mức cao nhất kể từ ngày 15-8. Đồng yên đã bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi Thủ tướng mới của Nhật Bản Shigeru Ishiba nhậm chức, khiến thị trường ngạc nhiên với những phát biểu gần đây rằng quốc gia này chưa sẵn sàng cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo. Trong khi đó, đồng AUD đã giảm 0,43% so với đồng USD, xuống còn 0,6716 USD. Đồng NZD là một trong những đồng tiền biến động mạnh nhất vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. “Chúng tôi thấy một trong những trở ngại trong ngắn hạn đối với đồng NZD so với đồng USD đó là quan điểm của Fed về chính sách tiền tệ, tình hình căng thẳng địa chính trị leo thang, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ...”, Lenny Jin, chiến lược gia ngoại hối toàn cầu tại HSBC cho biết. So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD tăng 0,42% đạt mức 0,86, mức cao nhất kể từ ngày 20-8. Đồng bảng Anh suy yếu 0,25%, xuống 1,3071 USD, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 12-9. Tỷ giá USD hôm nay, 10-10-2024: Đồng USD tăng sát mốc 103. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước: Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 10-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD không đổi, hiện ở mức 24.168 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.326 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.635 đồng

25.025 đồng

Vietinbank

24.510 đồng

25.010 đồng

BIDV

24.650 đồng

24.010 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25.213 đồng - 27.867 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.565 đồng

28.023 đồng

Vietinbank

26.348 đồng

27.848 đồng

BIDV

26.756 đồng

27.991 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 155 đồng - 172 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

161,97 đồng

171,39 đồng

Vietinbank

162,35 đồng

172,05 đồng

BIDV

163,66 đồng

171,09 đồng

MINH ANH