Tỷ giá USD hôm nay (1-11): Đồng USD rớt thẳng về mốc 103

Tỷ giá USD hôm nay (1-11): Rạng sáng 1-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 24.243 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,10%, xuống mức 103,89. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD giảm vào phiên giao dịch vừa qua, đồng thời cũng giảm so với đồng yên Nhật, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đưa ra những nhận xét ít ôn hòa hơn và dữ liệu của Mỹ cho thấy áp lực giá cả tiếp tục hạ nhiệt, tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Dữ liệu công bố ngày 31-10 cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng nhẹ hơn dự kiến vào tháng 9, đưa nền kinh tế vào quỹ đạo tăng trưởng cao hơn khi bước vào 3 tháng cuối năm 2024. Lạm phát theo thước đo mục tiêu của Fed là mức tăng trong Chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân giảm còn 2,1% trong tháng 9, đồng thời cũng giảm so với mức 2,3% trong tháng 8, theo một báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ. Fed đang đặt mục tiêu lạm phát 2%. Thierry Wizman, chiến lược gia về tỷ giá hối đoái và lãi suất toàn cầu tại Macquarie ở New York, Mỹ cho biết: “Cơ bản là Fed sẽ tiến hành cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tuần tới”. Các nhà giao dịch đặt cược 94,7% khả năng Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng này. Đồng USD cũng chịu áp lực so với đồng yên, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thể hiện quan điểm “diều hâu” hơn dự kiến, trong khi đồng EUR mạnh hơn, sau dữ liệu cho thấy lạm phát của khu vực đồng EUR tăng tốc hơn dự kiến vào tháng 10, điều này góp phần thúc đẩy Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất. Đồng USD đã giảm 0,8% so với đồng yên Nhật, ở mức 152,18 yên, trong khi đồng EUR đã tăng 0,04% so với đồng USD, ở mức 1,0859 USD. Michael Brown, chiến lược gia nghiên cứu cấp cao tại Pepperstone rằng: “Các nhà giao dịch cũng có khả năng nắm bắt cơ hội để chốt lời, sau đợt tăng mạnh của đồng USD trong những tuần gần đây”. Chỉ số DXY đã tăng tới 4,5% so với mốc thấp nhất trong tháng 9. Thị trường hiện đang hướng tới bản báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố hôm nay (1-11, giờ địa phương) và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tuần tới (5-11). Trong một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế ước tính đã có 113.000 việc làm được tạo ra vào tháng 10, mặc dù con số này có thể thấp hơn do ảnh hưởng của các cơn bão gần đây. Ở một diễn biến khác, đồng bảng Anh giảm 0,8%, xuống còn 1,2857 USD, một ngày sau khi Bộ trưởng tài chính Anh Rachel Reeves đưa ra mức tăng thuế lớn nhất kể từ năm 1993 trong ngân sách đầu tiên của bà. Tỷ giá USD hôm nay, 1-11-2024: Đồng USD rớt thẳng về mốc 103. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 1-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 24.243 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.060 đồng

25.450 đồng

Vietinbank

25.455 đồng

25.955 đồng

BIDV

25.118 đồng

25.458 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.997 đồng - 27.628 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.737 đồng

28.203 đồng

Vietinbank

26.649 đồng

28.149 đồng

BIDV

26.948 đồng

28.165 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 150 đồng - 166 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

160,39 đồng

169,72 đồng

Vietinbank

160,79 đồng

170,49 đồng

BIDV

161,39 đồng

171,09 đồng

MINH ANH