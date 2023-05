Twitter càng ngày càng tệ dưới tay Elon Musk

"Những tài khoản này đã đoán trước rằng Musk sẽ giảm bớt kiểm duyệt, và ngôn từ kích động thù địch không giảm ngay sau khi Elon Musk mua Twitter, cho thấy rằng bất kỳ sự kiểm duyệt nào đang được thực thi là chưa đủ", Keith Burghardt, nhà khoa học máy tính tại Đại học Nam California, cho biết.

Nhóm nghiên cứu từ đại học này cũng lưu ý rằng Twitter thiếu minh bạch, do đó không thể đánh giá nguyên nhân nội dung thù hận gia tăng là do dạng nội dung này được đăng tải nhiều hơn sau khi Musk tiếp quản, hay do nới lỏng kiểm duyệt.

Cách quản lý Twitter làm tình hình tệ hơn

Hơn nữa, Twitter ngày càng tỏ ra thiếu minh bạch hơn. Vào tháng 2, công ty thông báo ngừng cho phép truy cập miễn phí vào AP — công cụ cho phép các học giả và nhà nghiên cứu tải và tương tác với dữ liệu của nền tảng. So với hiện nay, các nhà nghiên cứu sẽ ngày càng khó phân tích ngôn từ kích động thù địch đang thay đổi như thế nào khi Musk tiếp tục lãnh đạo.

Vào tháng 12 năm ngoái, nhiều tài khoản đã bị Twitter cấm được phép hoạt động trở lại, bao gồm những nhân vật tai tiếng như Andrew Tate, bị bắt ở Romania vì tội buôn người, Liz Crokin, người tuyên truyền thuyết âm mưu QAnon.