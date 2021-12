TWICE tung teaser MV comeback, fan xót vì JYP bóc lột tàn bạo

Vào 19 giờ (giờ địa phương) ngày 30/11, TWICE phát hành video teaser đặc biệt cho MV mới mang tên Doughnut. Doughnut là single tiếng Nhật thứ 9 trong sự nghiệp của các cô gái TWICE.

Đĩa đơn này gồm 2 ca khúc Doughnut và Wonderful Day, sẽ lên kệ vào 15/12 tới.

TWICE - Doughnut Special Teaser

Đoạn teaser MV Doughnut nhận được phản ứng tích cực trong cộng đồng Once. Không chỉ có âm nhạc bắt tai, hình ảnh teaser cũng rất ấn tượng. Các cô gái TWICE chứng minh đội hình visual đồng đều, mỗi thành viên đều sở hữu nét đẹp cuốn hút.

Diễn xuất thu hút cùng bối cảnh mùa đông trong đoạn video khiến TWICE như những nàng thơ lãng mạn bước ra từ phim Hàn. Trong đó, Tzuyu và Mina là 2 thành viên nổi bật nhất.