'Tuýt còi' quảng cáo viên trinh nữ hoàng cung như thuốc chữa bệnh

Hình ảnh quảng cáo sản phẩm trên đường link được Cục An toàn thực phẩm chỉ ra đã gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh - Ảnh chụp màn hình

Ngày 31/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã cảnh báo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên trinh nữ hoàng cung Crilin women Health có nội dung quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật.

Theo phản ánh tại một số website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên trinh nữ hoàng cung Crilin women Health có nội dung gây hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm dẫn đường link quảng cáo trên kênh Tiktok hoanghuong.medi889. Tại đây, sản phẩm được giới thiệu có bảo hộ giống cây trồng. Thành phần trong Clirin women Health có hoạt chất hỗ trợ điều trị ung thư từ cây trinh nữ hoàng cung và đang chứng minh lâm sàng tại Bệnh viện K.

Tương tự, trên kênh @fanhoanghuong.office cũng đăng tải video giới thiệu sản phẩm này với thành phần cao khô trinh nữ, cao liên nhục, cao cát căn, ngải cứu. Sản phẩm hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, đau bụng kinh, liên quan hoạt huyết và đặc biệt liên quan tới hỗ trợ điều trị u xơ cổ tử cung, u tuyến vú lành tính.

Trong video này, người quảng cáo còn dẫn “nhiều câu chuyện mang tính nhân văn” liên quan tới sản phẩm. Theo đó, một bệnh nhân bị vô sinh thứ cấp do u nang, sau khi được kê liều hỗ trợ điều trị đã hết khối u và sau đó đậu thai và sinh con.

Sản phẩm này được khuyên uống dự phòng hoặc hỗ trợ điều trị với người đã mắc bệnh u xơ cổ tử cung và u tuyến vú lành tính.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên trinh nữ hoàng cung Crilin women Health

Theo Cục An toàn thực phẩm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên trinh nữ hoàng cung Crilin women Health do Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Dược (địa chỉ: Lô F3, Đường N5, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) công bố. Sản phẩm được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 2320/2021/ĐKSP ngày 16/3/2021.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý các đường link có nội dung vi phạm quảng cáo nêu trên.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo vi phạm để quyết định mua và sử dụng sản phẩm tại đường link nêu trên vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

H.Anh