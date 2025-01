Tuyết rơi phủ trắng xóa đỉnh Fansipan

Dự báo thời tiết ngày 27/1, tại khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, có nơi trên 17 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C; vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C.

(Ảnh: Fansipan Legend)