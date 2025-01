Tuyết rơi ở Hà Giang

Dự báo thời tiết trong ngày 26/1, phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm trời rét, có nơi rét đậm, ngày trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi gió giật cấp 6. Đêm trời rét, có nơi rét đậm, ngày trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.