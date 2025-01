Tuyển Việt Nam vô địch, Mỹ Tâm hát ‘Niềm tin chiến thắng’

Chung niềm vui với cả nước khi Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, Mỹ Tâm hát chay một đoạn ca khúc “Niềm tin chiến thắng” trên sân khấu chương trình âm nhạc, với sự hòa giọng của khán giả. Tối 5/1, đội tuyển bóng đá Việt Nam đánh bại đương kim vô địch Thái Lan để giành chức vô địch ASEAN Cup (AFF Cup) 2024. Chiến thắng này thổi bùng làn sóng ăn mừng ở Việt Nam. Người dân cả nước đổ xuống đường đi “bão”. Mạng xã hội cũng ngập tràn lời chúc tụng, chia sẻ niềm vui trước chiến thắng áp đảo. Giống như nhiều nghệ sĩ Việt, Mỹ Tâm lập tức cập nhật trạng thái mới trên mạng xã hội. Trong bài đăng đầu tiên, nữ ca sĩ Họa mi tóc nâu thể hiện sự phấn khích bằng cách viết hoa toàn bộ dòng chữ: “Đỉnh! Việt Nam vô địch”. Your browser does not support the video tag.

Mỹ Tâm hát "Niềm tin chiến thắng" để chúc mừng tuyển Việt Nam. Nguồn: FBNV. Ngay sau đó, Mỹ Tâm tiếp tục chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc đón tin vui trên sân khấu một chương trình âm nhạc mà cô tham gia biểu diễn. “Cỡ gì thì Việt Nam cũng vô địch rồi. Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu. Phải không ạ? Thì đúng rồi chứ còn gì nữa, Việt Nam vô địch không nói nhiều”, nữ ca sĩ 8X chia sẻ trong sự hưởng ứng của khán giả. Mỹ Tâm còn bắt nhịp để người hâm mộ hô vang “Việt Nam vô địch”. Sau cùng, Mỹ Tâm hát chay ca khúc Niềm tin chiến thắng. Đây là bản hit gắn liền với tên tuổi giọng ca sinh năm 1981, đồng thời thường được phát lên mỗi lần thể thao nước nhà đạt được thành tích tốt. Video thu hút hơn 31.000 lượt Thích, hơn 1.200 lượt chia sẻ và hơn 1.000 bình luận chỉ sau một giờ đăng tải. Cư dân mạng bày tỏ: “Việt Nam vô địch. Mỹ Tâm nói chính xác. Quá tuyệt vời”, “Mỗi lần nghe bài hát này là thấy trong lòng rưng rưng lạ kỳ”, “Ca sĩ Mỹ Tâm tuyệt vời quá”, “Trưa nay mình cũng nghe bài hát này của chị Mỹ Tâm vào năm 2018”, “Việt Nam vô địch! Mỹ Tâm dễ thương”, “Tuyệt vời quá cô gái. Thích cách chúc mừng của cô gái”, “Mỗi lần nghe bài hát này, trong tôi lại dâng trào cảm xúc tự hào”… Cùng lúc đó, học trò Mỹ Tâm là ca sĩ Đức Phúc khoe ảnh xuống đường đi "bão". Anh cho biết nghe tin tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup khi đang làm tóc, quyết định bỏ dở để hòa chung không khí ăn mừng với mọi người. Hai thành viên còn lại của gia đình Hoa dâm bụt là Hòa Minzy và Erik được thấy xem trận bóng tại nhà. Cả hai ghi lại khoảnh khắc hò hét khi Thái Lan bị thủng lưới trên sân nhà. Ngoài Đức Phúc, nữ diễn viên Trương Quỳnh Anh, Huyền Lizzie, Diệp Lâm Anh... chọn cách ra ngoài để tận hưởng không khí ăn mừng của đám đông người hâm mộ bóng đá.

Đức Phúc mặc nguyên đồ ngủ xuống đường đi "bão". Ảnh: IG.

Huyền Lizzie trang bị đầy đủ áo và cờ đỏ sao vàng để đi "bão". Ảnh: IG.

Nữ diễn viên Trương Quỳnh Anh dẫn theo con trai xuống đường chung vui với mọi người. Ảnh: IG.

Diệp Lâm Anh ăn mừng cùng hội bạn thân. Ảnh: IG. Theo Tiền Phong