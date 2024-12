Tuyển Việt Nam đá chung kết ASEAN Cup 2024 tại sân Việt Trì

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định chọn sân Việt Trì tổ chức trận chung kết ASEAN Cup 2024 thay vì Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam có được những kết quả thuận lợi khi thi đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: Minh Dân Nếu đội tuyển Việt Nam lọt vào trận chung kết ASEAN Cup (tên gọi cũ là AFF Cup) 2024, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tiếp tục thi đấu trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), thay vì trở về sân Mỹ Đình (Hà Nội). Đội tuyển Việt Nam sẽ đá chung kết lượt đi ở sân nhà vào ngày 2.1, rồi sau đó làm khách trước đối thủ vào ngày 5.1. Trong trường hợp thuận lợi, Quang Hải và đồng đội sẽ nâng cúp trên sân khách. Có nhiều lý do dẫn đến quyết định của VFF về sân thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Đầu tiên, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFF) chỉ đồng ý cho quốc gia chủ nhà trận đấu đổi sân đã đăng kí ban đầu trong trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do đặc biệt. Ví dụ, Singapore buộc phải đổi từ sân vận động quốc gia sang sân Jalan Besar vì chương trình ca nhạc. Thời điểm này, các điều kiện tổ chức thi đấu, chất lượng mặt cỏ tại sân Việt Trì đều đạt yêu cầu. VFF không cần thiết phải đổi sân. Bên cạnh đó, sau 17 ngày tổ chức 2 đêm diễn ca nhạc của chương trình “Anh trai say hi”, chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình vẫn chưa được cải thiện nhiều. Nếu cố gắng tổ chức trận chung kết tại đây, nhiều hệ lụy có thể xảy ra. Kể từ đầu giải đấu, đội tuyển Việt Nam vẫn đang có kết quả thuận lợi trong các lượt trận diễn ra tại sân vận động Việt Trì. Khán đài luôn được các cổ động viên lấp đầy. Người hâm mộ đã tạo ra cảm giác ấm áp, cuồng nhiệt và khơi dậy tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Đổi lại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng phải chấp nhận câu chuyện giảm lợi nhuận khi tổ chức trận đấu tại sân vận động Việt Trì. Sức chứa của sân chỉ rơi vào khoảng 20.000 chỗ ngồi, nhưng VFF chỉ bán được tối đa 15.000 - 16.000 vé do còn phân phối cho cổ động viên đội khách, ban tổ chức, các nhà tài trợ của đội tuyển. Dẫu sao, các cầu thủ vốn đã quen thi đấu tại Việt Trì và việc đổi lên thi đấu tại Mỹ Đình chưa chắc là phương án hay ở thời điểm hiện tại.