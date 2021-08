Tuyển Việt Nam: Bài toán khó không ở chỗ Tấn Trường, Văn Lâm

Kinh nghiệm rõ ràng rất quan trọng với tuyển Việt Nam vào lúc này, nếu thuyền trưởng người Hàn Quốc nặng nề với kết quả. Cứ nhìn cách Văn Toàn bằng sự tinh quái gián tiếp mang về bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 trước Malaysia tại vòng loại thứ 2 là thấy.

Không dùng cầu thủ đang chứng tỏ phong độ ổn định cao trong quãng thời gian "chạy đà" như Tuấn Hải thì tiếc, mà dùng thì lại thấp thỏm làm ông thầy người Hàn Quốc đau đầu.

Dù sao với một trận đấu mà tuyển Việt Nam được phép có sai số vì thử nghiệm những phương án, cách chơi mới... HLV Park Hang Seo cứ thoải mái dụng binh biết đâu lại tạo ra bất ngờ, thay vì quá toan tính trước Saudi Arabia.

M.A