Tuyên phạt 10 năm tù với tài xế gây tai nạn làm 3 thành viên CLB HAGL tử vong

Lúc này, ô tô tải BKS: 47C-263.06 do tài xế Nguyễn Tấn Xôn điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại không kịp xử trí nên tông trực diện khiến xe chở các thành viên CLB HAGL bẹp dúm.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng này là do Đinh Tiến Bình điều khiển ô tô vượt xe khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, không giữ khoảng cách an toàn với ô tô phía trước, thiếu chú ý quan sát, xử lý kém.

Hành vi của bị cáo Đinh Tiến Bình là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng nhiều người. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Bình 10 năm tù.