Tuyển Indonesia thắng vất vả Myanmar ở trận ra quân ASEAN Cup 2024

Tối 9.12, tuyển Indonesia giành chiến thắng vất vả 1-0 trước Myanmar tại lượt trận mở màn ASEAN Cup (tên gọi cũ là AFF Cup) 2024. Tuyển Indonesia giành chiến thắng 1-0 trước Myanmar tại ASEAN Cup 2024. Ảnh: PSSI Hết giờ! Tuyển Indonesia thắng 1-0 trước tuyển Myanmar ở trận ra quân giải ASEAN Cup 2024. Hiệp 2 có 7 phút bù giờ. Phút 85: Sau bàn thắng mở tỉ số, tuyển Indonesia vẫn chưa thể tạo ra thế trận lấn lướt so với đối thủ. Đội bóng áo đỏ đang trông chờ nhiều vào các tình huống cố định, đặc biệt là những pha ném biên mạnh. Phút 76: Vàooo!!! Từ tình huống ném biên bên cánh phải, Asnawi dứt điểm chính xác, mở tỉ số cho tuyển Indonesia. Sau khi tham khảo tổ trọng tài VAR, trọng tài chính công nhận bàn thắng này. Asnawi mở tỉ số cho tuyển Indonesia. Ảnh: ASEAN United Phút 70: Tình huống mắc sai lầm của cầu thủ Indonesia giúp tuyển Myanmar có cơ hội ngay sát khung thành đội khách. Đáng tiếc, cầu thủ chủ nhà bị theo kèm rát nên pha xử lí cuối cùng đưa bóng đi chệch khung thành. Phút 66: Liên tiếp là những tình huống vây ráp và gây sóng gió trong khu vực vòng cấm Myanmar của tuyển Indonesia. Bàn thắng mở tỉ số vẫn chưa xuất hiện!!! Phút 60: Cả 2 đội đang rơi vào bế tắc. Dù cầm bóng nhỉnh hơn so với đối thủ nhưng tuyển Indonesia tỏ ra kém sắc sảo trong những tình huống dứt điểm của mình. Phút 50: Những phút đầu hiệp 2, các cầu thủ Indonesia vẫn chủ động chơi tấn công. Tuy nhiên, với những gương mặt chưa có nhiều kinh nghiệm, đội khách vẫn tạo ra sóng gió cho khung thành tuyển Myanmar. Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu. Indonesia và Myanmar tạo ra thế trận giằng co. Ảnh: ASEAN United Hiệp 1 kết thúc. Tuyển Myanmar tạm hoà 0-0 trước Indonesia. Phút 45+6: Hein Phyo Win nhận thẻ vàng sau tình huống sút bóng vào người cầu thủ bên phía Indonesia. Ở tình huống đá phạt sau đó, đội khách không tận dụng thành công. Phút 45+2: Không được! Cầu thủ Indonesia sút xa vọt xà ngang khung thành của Myanmar. Đội bóng áo đỏ vẫn chật vật tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trong trận đấu. Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. Phút 39: Nguy hiểm!!! Cầu thủ bên phía Myanmar vừa có tình huống dứt điểm trúng xà ngang Indonesia. Phút 35: Những phút vừa qua, tuyển Indonesia được hưởng hàng loạt tình huống cố định nhưng các học trò của huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn chưa tìm được bàn thắng mở tỉ số. Phút 26: Trọng tài xác định không có lỗi chạm tay của Indonesia. Trận đấu vẫn tiếp tục. Đây là lúc các cầu thủ Indonesia cần lấy lại thế trận trước đội chủ nhà. Phút 18: Không vào!!! Aung Lwin tung ra cú dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Indonesia đổ người kịp thời, chưa có bàn thắng cho Myanmar. Phút 14: Ferdinan đi bóng tốc độ rồi treo bóng vào trong nhưng đồng đội không thể đánh đầu thành công. Phút 5: Tuyển Indonesia gây sức ép lớn với các tình huống nguy hiểm của Ferdinan nhưng chưa thể vượt qua hàng phòng ngự Myanmar. 19h30: Trận đấu bắt đầu. Đội hình ra sân: Đội hình xuất phát của tuyển Myanmar. Ảnh: ASEAN Đội hình xuất phát của tuyển Indonesia. Ảnh: ASEAN Thông tin trước trận Vào lúc 19h30 hôm nay (9.12), tuyển Myanmar sẽ tiếp đón tuyển Indonesia trên sân nhà, trong khuôn khổ lượt trận mở màn bảng B tại ASEAN Cup 2024. Về lực lượng, ở giải đấu năm nay, đội bóng xứ Vạn đảo không có được sự phục vụ của các ngôi sao nhập tịch như ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026, bởi các câu lạc bộ chủ quản không nhả quân. Đội hình của tuyển Indonesia lúc này đa phần là các cầu thủ trẻ lứa U22. Theo đó, có 2 cầu thủ trên 21 tuổi là hậu vệ Pratama Arhan (sinh năm 2001) và Asnawi Mangkualam (sinh năm 1999). Những nhân tố còn lại đều sinh sau năm 2003, trẻ nhất là tiền đạo Arkhan Kaka (sinh năm 2007). Đáng chú ý, 16/24 cầu thủ tuyển Indonesia dự ASEAN Cup 2024 chưa có lần nào thi đấu cho tuyển quốc gia trước đây. Bản thân huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng tỏ ra lo ngại bởi thể lực của các học trò chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Phía bên kia, tuyển Myanmar bị đánh giá là 1 trong 2 đội yếu nhất bảng B, cùng với Lào. Theo huấn luyện viên trưởng Myo Hlaing Win, tuyển Myanmar đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho AFF Cup 2024, bao gồm chiến lược, luân chuyển cầu thủ và dự đoán các tình huống khác nhau.