Tuyển Indonesia đã có mặt tại Việt Nam

Tuyển Indonesia đã đáp chuyến bay đến Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu tại bảng B - ASEAN Cup 2024. Tuyển Indonesia có mặt tại Việt Nam. Ảnh: An Nguyên Tối 13.12, đội tuyển Indonesia đã đáp chuyến bay đến sân bay Nội Bài, Hà Nội. Thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đã di chuyển chặng đường dài (đường bộ và hàng không) trước khi có mặt tại Việt Nam. Huấn luyện viên Shin Tae-yong và học trò lập tức di chuyển lên Phú Thọ. Ảnh: An Nguyên Ngay sau khi hạ cánh, tuyển Indonesia tiếp tục di chuyển ô tô đến Phú Thọ để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà diễn ra sau đây 2 ngày (15.12), trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 tại bảng B - ASEAN Cup (tên gọi cũ là AFF Cup) 2024. Việc di chuyển liên tục sau 2 trận đấu đầu tiên ít nhiều khiến cầu thủ Indonesia bị ảnh hưởng thể lực cũng như hòa nhập với điều kiện thời tiết. Thành viên tuyển Indonesia khá đông. Ảnh: An Nguyên Hiện tại, đội bóng xứ Vạn đảo đang dẫn đầu bảng B với 4 điểm. Tuy nhiên, màn trình diễn của Asnawi và các đồng đội khiến người hâm mộ thất vọng. Họ phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng 1-0 trước Myanmar, sau đó bị tuyển Lào cầm hoà với tỉ số 3-3. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đang xếp nhì bảng với 3 điểm, nhưng thi đấu kém Indonesia 1 trận. Thầy trò ông Kim Sang-sik có cơ hội soán ngôi đối thủ nếu thắng lợi trong cuộc đọ sức trực tiếp sắp tới. Lợi thế của Việt Nam là được nghỉ dài ngày (không thi đấu lượt 2) và ít di chuyển hơn. Do vậy, Quang Hải và đồng đội cần tận dụng và nỗ lực hướng đến kết quả khả quan.