Tuyên án các bị cáo trong đường dây làm giấy tờ giả lớn nhất từ trước đến nay

Cũng bằng thủ đoạn này, nhóm thứ 2 do bị cáo Trần Đức Toàn cầm đầu làm giả khoảng 1.000 giấy tờ, thu lợi bất chính 200 triệu đồng.

Phục vụ cho việc làm giả, Dương đã mua sắm các loại công cụ, phương tiện như máy in màu, máy in phôi, các loại máy tính, máy photocopy, máy ép plastic, máy ổn áp điện...

Nhóm thứ 3 do Nguyễn Hùng Dũng cầm đầu. Dũng đã thuê một căn hộ chung cư tại phường Tân Tạo A (quận Bình Tân) rồi thuê người về sản xuất các loại giấy tờ. Những người làm việc được Dũng thuê với mức lương từ 6 - 20 triệu đồng/tháng. Số lượng giấy tờ giả mà nhóm Dũng làm và bán ra đến nay Dũng không nhớ.

Nhóm thứ tư do Nguyễn Thanh Phong (47 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu. Phong đã mua lại máy móc, thiết bị từ nhóm của Dũng để sản xuất. Nhóm của Phong đã làm giả hơn 2.000 giấy tờ các loại. Sau khi trừ các chi phí, Phong thu lợi bất chính 1 tỷ đồng.

Đối với những người đã mua giấy tờ giả, trong quá trình điều tra có 24 người giao nộp lại cho công an các địa phương. Do thời hiệu xử phạt hành chính về hành vi sử dụng giấy tờ giả đã hết nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi đến nơi cư trú của 24 người này đề nghị quản lý giáo dục tại địa phương.

Hoàng Thọ