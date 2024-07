Tướng Phạm Thế Tùng và Nguyễn Ngọc Lâm làm Thứ trưởng Bộ Công an

Sáng 17/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Trung tướng Phạm Thế Tùng - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an - và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm là những cán bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ công an cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng tân Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và tân Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm (Ảnh: Bộ Công an).

Suốt quá trình hơn 30 năm công tác, Trung tướng Tùng và Thiếu tướng Lâm đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ khó khăn và liên tục giữ các chức vụ lãnh đạo quan trọng tại công an địa phương và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.