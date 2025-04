Tương lai giá iPhone và chiến lược của Apple

Các chuyên gia phân tích cho rằng giá iPhone tăng vọt trong vài tuần hoặc vài tháng tới, khi do chuỗi cung ứng của Apple phần lớn phụ thuộc vào Trung Quốc.



Theo các chuyên gia, Apple và các đối tác của hãng trong ngắn hạn sẽ phải quản lý kỹ lưỡng lượng iPhone đang được lưu trữ tại Mỹ. Tuy nhiên, nếu thuế quan được duy trì, Apple có thể phải điều chỉnh lâu dài chuỗi cung ứng, quy trình sản xuất và thời điểm phát hành sản phẩm mới. Trước đây, Apple từng được miễn thuế đối với một số mặt hàng dưới thời ông Trump, nhưng chưa rõ liệu hãng có được miễn trừ lần này hay không.



Ông Jack Leathem, nhà phân tích thuộc công ty nghiên cứu thị trường Canalys chuyên theo dõi ngành công nghiệp điện thoại thông minh, nhận định Apple có thể sẽ gặp khó khăn và điều đó có thể dẫn đến việc tăng giá.



Giá iPhone tại Mỹ có thể thay đổi như thế nào?



Công ty chứng khoán Wedbush Securities ước tính 90% hoạt động sản xuất và lắp ráp iPhone của Apple diễn ra tại Trung Quốc. Vì vậy, nếu mức thuế quan mới tiếp tục duy trì, giá iPhone chắc chắn sẽ tăng, dù thời điểm và mức tăng cụ thể vẫn chưa rõ ràng.



Yếu tố thời điểm phụ thuộc vào lượng iPhone mà Apple hiện dự trữ tại Mỹ, trong khi nhu cầu tiêu dùng có thể gia tăng trước khi giá tăng do thuế quan. Dù Apple dự kiến chưa phát hành mẫu iPhone mới trước tháng 9, nhưng giá có thể tăng sớm nếu hãng dùng hết hàng tồn.



Ông Ryan Reith, quan chức cấp cao tại tổ chức nghiên cứu dữ liệu International Data Corporation (IDC), cho biết việc tăng giá sẽ ảnh hưởng đến tất cả các dòng điện thoại của Apple và cả các hãng khác nếu lượng hàng tồn cạn kiệt.



Ông Reith ước tính Apple có thể duy trì nguồn cung tại Mỹ trong khoảng ba tuần, còn công ty Canalys cho rằng lượng hàng tồn đủ cho hai đến ba tháng. Trong khi đó, công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cho rằng Apple có thể có 4,5 đến 6 tuần hàng tồn kho tại Mỹ.



Dù còn quá sớm để đánh giá tác động của thuế quan mới đến lượng hàng tồn kho điện thoại thông minh tại Mỹ, ông Leathem cho biết, Canalys đã ghi nhận một lượng hàng lớn được vận chuyển vào thị trường trong vài tuần qua.



Tuy nhiên, việc tăng giá còn tùy thuộc vào việc Apple và các đối tác có quyết định chịu một phần chi phí hay không.



Các nhà phân tích của công ty tài chính UBS ước tính rằng mẫu iPhone 16 Pro Max giá 1.199 USD được lắp ráp tại Trung Quốc có thể tăng thêm 800 USD (67%), trong khi iPhone 16 Pro lắp ráp tại Ấn Độ chỉ tăng khoảng 45 USD. Trước đó, UBS dự báo mức tăng lần lượt là 675 USD và 120 USD.



Ông Reith cho biết, các nhà mạng di động có thể đưa ra ưu đãi cho các mẫu cũ nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng tồn kho. Đồng thời, các nhà cung cấp dịch vụ cũng thường cung cấp các gói trả góp theo tháng, giúp người tiêu dùng giảm áp lực tài chính.



Dữ liệu từ công ty phân tích Consumer Intelligence Research Partners cho thấy 55% người mua điện thoại tại Mỹ, bao gồm cả điện thoại nắp gập và điện thoại cơ bản, mua theo hình thức trả góp.



Apple sẽ ứng phó ra sao?



Bà Karoline Leavitt, Thư ký báo chí Nhà Trắng, cho biết ông Trump tin rằng Apple có thể chuyển hoạt động sản xuất iPhone về Mỹ. Tuy nhiên, khả năng này hiện không có nhiều cơ sở.



Những năm gần đây, Apple đã chuyển một phần chuỗi cung ứng sang Ấn Độ và Việt Nam để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo các bài báo trên The Financial Times và báo The Times of India, Apple gần đây đã tăng cường lấy nguồn iPhone cung ứng cho thị trường Mỹ từ Ấn Độ thay vì Trung Quốc.



Tuy vậy, theo báo cáo của các nhà phân tích tại ngân hàng Bank of America, nếu chuyển sản xuất về Mỹ, Apple vẫn sẽ phải nhập nhiều linh kiện từ các quốc gia châu Á,



Ông Reith nhận định hầu hết các linh kiện bên trong iPhone vẫn đến từ Trung Quốc, và điều này sẽ không sớm thay đổi.



Ông Willy Shih, Giáo sư tại Trường Kinh doanh Harvard, cho rằng sản xuất iPhone tại Mỹ sẽ tốn kém hơn, một phần do chi phí lao động cao. Bank of America ước tính chi phí sản xuất sẽ tăng khoảng 20%. Trong khi đó, ông Dan Ives, nhà phân tích tại công ty chứng khoán Wedbush Securities, cho rằng một chiếc iPhone sản xuất tại Mỹ có thể có giá lên tới 3.500 USD.



Hồi tháng 2, Apple đã thông báo kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD mở rộng hoạt động tại Mỹ. Tuy nhiên, các nhà máy sản xuất iPhone không nằm trong kế hoạch này. Khoản đầu tư bao gồm xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) và một học viện tại Detroit để đào tạo doanh nghiệp nhỏ về kỹ thuật sản xuất. Việc xây dựng các cơ sở này có thể mất nhiều năm, trong khi chưa rõ mức thuế quan của ông Trump sẽ duy trì bao lâu.



Một thách thức lớn hơn cả việc xây dựng nhà máy là việc tìm được lực lượng lao động phù hợp. Ông Shih cho rằng Apple sẽ khó tuyển đủ lao động và khó tìm được người sẵn sàng làm các công việc này.



Ngoài ra, Apple có thể phải cân nhắc điều chỉnh lịch ra mắt sản phẩm nếu thị trường Mỹ, vốn là một trong các thị trường lớn nhất của hãng, trở nên khó khăn hơn vì thuế quan. Đây có thể là một chiến lược để giảm tác động tiêu cực, bên cạnh việc điều chỉnh chuỗi cung ứng và tăng giá bán,



Apple chưa thông báo bất kỳ thay đổi nào trong chiến lược hoặc dòng sản phẩm để phản ứng với thuế quan. Tuy nhiên, ông Reith cho biết ông có thể hình dung Apple sẽ điều chỉnh lịch ra mắt sản phẩm trong ngắn hạn, trước khi quay trở lại chu kỳ bình thường nếu thuế quan vẫn được duy trì. Ông Reith dẫn ví dụ Apple từng ra mắt iPhone mới vào tháng 10/2020 thay vì tháng 9 vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và cho rằng “mọi điều đều có thể xảy ra".