Tương lai bán dẫn Trung Quốc thêm bất ổn trước ‘cơn bão’ cấm vận sắp tới

Vào tháng 6/2023, Hà Lan áp đặt chính sách hạn chế ASML xuất khẩu một số loại hệ thống in thạch bản cực tím sâu (DUV) sang Trung Quốc. Kỹ thuật in thạch bản là một phần quan trọng của quá trình sản xuất chip, trong đó thiết kế chip được in trên tấm bán dẫn.

Máy DUV không phải là công cụ tiên tiến nhất của công ty nhưng chúng vẫn có thể giúp Bắc Kinh cải tiến công nghệ sản xuất bán dẫn. Điển hình nhất, SMIC vừa giúp Huawei khôi phục một phần công suất sản xuất chip di động 5G trên tiến trình 7 nanomet dựa trên kỹ thuật in thạch bản DUV.

Tương lai bất ổn

Các nhà phân tích và giám đốc điều hành trong ngành nhận định, các quy định mới nhất có thể ảnh hưởng đến việc vận chuyển máy in thạch bản 1980Di DUV của ASML sang Trung Quốc. Những máy thường được sử dụng rộng rãi để sản xuất chip 28 nm, phù hợp với nhiều loại bộ vi điều khiển, cảm biến hình ảnh, trình điều khiển màn hình… Các hệ thống in thạch bản DUV khác như 2000i và các công cụ tiên tiến hơn đã nằm trong phạm vi kiểm soát xuất khẩu của chính Hà Lan sang Trung Quốc, có hiệu lực vào tháng 9.