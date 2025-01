Tuổi xế chiều cô quạnh của 'Võ Tắc Thiên' Tư Cầm Cao Oa

Nữ diễn viên Tư Cầm Cao Oa, một trong những người khắc họa thành công nhất hình ảnh Võ Tắc Thiên, khiến khán giả xót xa khi chia sẻ về tình trạng bản thân hiện tại. Tư Cầm Cao Oa luôn được đánh giá là một trong những người thể hiện xuất sắc nhất vai Võ Tắc Thiên trên màn ảnh. Bà không chỉ thể hiện chân thực nét uy quyền mà còn lột tả sâu sắc nỗi cô đơn của nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa. Bên cạnh nhân vật Võ Tắc Thiên, tên tuổi của bà còn gắn liền với các vai diễn trong những bộ phim như: Danh gia vọng tộc, Mặt trời mọc sau Tử Cấm Thành, Thành Cát Tư Hãn, Vương triều Khang Hy... Trong những năm gần đây, nữ diễn viên gạo cội ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Hình ảnh Võ Tắc Thiên kinh điển trên màn ảnh nhỏ qua diễn xuất của Tư Cầm Cao Oa. Gần đây, Tư Cầm Cao Oa bất ngờ hot trở lại trên mạng xã hội khi show truyền hình Nhất lộ phồn hoa bất ngờ gạch tên bà khỏi danh sách khách mời, dù trước đó đã công bố sự tham gia của bà. Trong khi nhiều người lên tiếng chỉ trích nhà sản xuất, nữ diễn viên lên tiếng giải thích rằng ở tuổi xế chiều, sức khỏe của bà không còn đủ tốt để góp mặt trong các chương trình năng động cùng lớp trẻ như Nhất lộ phồn hoa nên đã từ chối. Hai lần hôn nhân tan vỡ Tư Cầm Cao Oa sinh ra ở Nội Mông, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương cũng như sự chăm sóc của cha mẹ, từ nhỏ đã sống với ông bà ngoại. Bà sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật và bước chân vào con đường diễn xuất. Cuộc đời bà trải qua hai cuộc hôn nhân đầy đau thương. Ở tuổi 18, nữ diễn viên kết hôn với đạo diễn Tôn Thiên Tương, hơn bà 9 tuổi, những tưởng đây sẽ là chốn bình yên. Nhưng sự bạo hành của người chồng ghen tuông và gia trưởng, cổ hủ đã biến cuộc sống hôn nhân thành địa ngục. Sau 8 năm, bà ly hôn và mang theo con gái; cậu con trai ở cùng bố.

Tư Cầm Cao Oa bất hạnh trong hôn nhân. Sau đó, Tư Cầm Cao Oa gặp gỡ và kết hôn với diễn viên Ngao Tỉnh Thần, nhưng cuộc hôn nhân này cũng đổ vỡ do người chồng không chịu được cảnh sống dưới ánh hào quang của vợ. Mãi đến khi gặp Trần Lượng Thanh – người chồng thứ ba hơn bà 17 tuổi, Tư Cầm Cao Oa mới tìm thấy hạnh phúc đích thực. Ban đầu, do sợ hãi hôn nhân sau 2 lần đổ vỡ, nữ diễn viên từ chối tình cảm của Trần Lượng Thanh. Nhiều năm sau, bà cuối cùng cảm nhận được tấm chân tình của ông và đồng ý kết hôn. Vào năm 1986, họ cưới nhau và quyết định sang Thụy Sỹ sinh sống. Những di chứng nghề nghiệp và tuổi già cô đơn Tư Cầm Cao Oa và Trần Lượng Thanh không có con chung, chỉ có hai con riêng từ các cuộc hôn nhân trước. Sau khi Trần Lượng Thanh qua đời vào năm 2022 vì bệnh ung thư, toàn bộ tài sản của ông được để lại cho con gái riêng. Mất mát này trở thành vết thương lớn trong lòng khiến Tư Cầm Cao Oa quyết định quay lại Trung Quốc để đóng phim và tham gia các chương trình truyền hình thực tế, hy vọng có thể làm vơi đi nỗi buồn. Tuy nhiên, sức khỏe của bà không còn như trước do di chứng từ những chấn thương thời còn trẻ.

Tư Cầm Cao Oa thuở hạnh phúc bên chồng và các con. Ba lần ngã ngựa nghiêm trọng khi đóng phim khiến bà bị chấn thương não và các vấn đề về xương khớp, đặc biệt là chân trái thường xuyên đau nhức, phải dùng xe lăn để di chuyển. Hiện tại, ở tuổi 74, Tư Cầm Cao Oa sống kín đáo, hạn chế xuất hiện trước công chúng. Trải qua ba cuộc hôn nhân nhưng đến tuổi xế chiều, bà vẫn sống trong cô đơn. Con trai và con gái của bà đều đã có sự nghiệp và cuộc sống riêng, không sống cùng mẹ. Theo VTC News