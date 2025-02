Từng trải qua 4 mối tình, chàng trai không dám nói thật với bố mẹ về lý do chia tay bạn gái

Vấn đề là lần này, bố mẹ lại lao vào chỉ trích cậu, bênh vực cô ấy. Bố mẹ mắng cậu "đứng núi này, trông núi nọ", không có trách nhiệm với tình cảm của mình, yêu 4 người rồi mà vẫn không chín chắn lên, cứ thế này thì mất hết duyên, chả ai yêu nữa… Bố mẹ cậu nói nhiều lắm nhưng cũng như mọi lần, cậu không muốn nói với bố mẹ về lý do thực sự của lần chia tay này. Cậu chỉ mong bố mẹ đừng gọi cô ấy về nhà ăn cơm nữa, việc này khiến cậu rất khó xử. Mẹ cậu còn định nhận cô ấy làm con nuôi.

Có thể Thanh Tâm được nghe lý do của cả 4 lần chia tay nên hoàn toàn đồng ý với lựa chọn của cậu. Thanh Tâm nghĩ rằng, cách giải quyết việc này nhanh nhất chính là cậu hãy cởi mở với bố mẹ về lý do dẫn đến quyết định của mình. Thanh Tâm nghĩ, bố mẹ cậu vì chưa biết lý do nên vẫn muốn cứu vãn tình hình, để cậu và bạn gái quay lại với nhau. Nếu họ biết nguyên nhân thực sự, họ sẽ không làm thế nữa.

Cậu đừng nghĩ việc mình thành thật với bố mẹ giống như hành động của người đàn ông không đàng hoàng, đi nói xấu bạn gái cũ. Đây chỉ là để bố mẹ hiểu và yên tâm về sự lựa chọn của cậu. Thực tế, bố mẹ cậu sẽ khó có cơ hội gặp lại các bạn gái trước đây của cậu, mà nếu có gặp lại thì với tính cách của họ cũng sẽ xử sự một cách văn minh, không làm gì khiến các cô ấy phải khó xử.

Theo Phụ nữ Việt Nam