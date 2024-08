Tung tin giả nữ công nhân ở Thái Nguyên lây HIV cho 16 người: Khởi tố 6 bị can

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phổ Yên đã ra quyết định khởi tố 6 bị can về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trong vụ tung tin giả trên mạng xã hội về nữ công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên nhiễm HIV và lây nhiễm cho 16 đồng nghiệp.

Các bị can gồm: Nguyễn Đức N., Phạm Hồng Q., Nguyễn Văn S., Trần Văn T., Nguyễn Lê H. và Nguyễn Ngọc H. (đều sinh năm 1995, trú tại TP Thái Nguyên).