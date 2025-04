Từng bị đuổi khỏi nhà, Lee Jung Jae giờ là ngôi sao đắt giá nhất Hàn Quốc

Lee Jung Jae nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ vai diễn đột phá trong bộ phim truyền hình huyền thoại "Sandglass" (1995). Với ngoại hình điển trai, phong thái như một “hoàng tử màn ảnh”, công chúng dễ nghĩ rằng anh sinh ra trong nhung lụa. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một tuổi thơ chìm trong nghèo đói – gần như phản chiếu nhân vật Seong Gi-hun trong "Squid Game", người mà anh thủ vai hơn hai thập kỷ sau.

Xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block năm 2022, Lee lần đầu công khai nói về thời thơ ấu cơ cực của mình. Anh cho biết gia đình từng bị đuổi khỏi nhà vì không có tiền thuê, buộc phải chuyển đến sống trong một căn phòng trọ chật hẹp, không có phòng tắm. Sau cùng, gia cảnh khó khăn đến mức cha mẹ anh buộc phải ly thân.

Thuở nhỏ, Lee gầy gò đến mức được bạn bè đặt biệt danh là “Soso”. Anh nhớ rõ cảm giác xấu hổ vì không có tiền mua quà sinh nhật cho bạn bè, vì phải giấu đi đôi tất thủng lỗ khi đến trường. Khi lên trung học, anh còn bị nêu tên phạt công khai chỉ vì chưa đóng học phí – một ký ức để lại vết sẹo tinh thần sâu sắc.

Không chỉ gánh chịu áp lực từ hoàn cảnh tài chính, Lee còn phải trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa khi đảm nhận vai trò chăm sóc anh trai mắc chứng tự kỷ. Dù vậy, anh chưa bao giờ coi đó là gánh nặng. Anh nói: “Anh ấy là gia đình tôi. Điều đó chỉ có nghĩa là tôi phải có trách nhiệm hơn một chút”. Chính sự trưởng thành sớm và tinh thần trách nhiệm đó đã rèn giũa nên một Lee Jung Jae bền bỉ như ngày hôm nay.

Ngay cả khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, Lee vẫn chưa thoát khỏi vận hạn. Một thời gian sau khi nổi tiếng, anh đối mặt với cú sốc tài chính khi công ty quản lý phá sản. Không nhận được tiền lương trong thời gian dài, nam diễn viên rơi vào cảnh nợ nần. Tuy nhiên, thay vì buông xuôi, anh kiên trì bám trụ với nghề, nhận những vai diễn khó, thử sức ở cả sân khấu lẫn màn ảnh rộng.

Đỉnh cao sự nghiệp của Lee Jung Jae đến với vai chính trong "Squid Game" – loạt phim sinh tồn gây sốt toàn cầu của Netflix. Nhân vật Seong Gi-hun không chỉ mang lại cho anh sự công nhận quốc tế, mà còn giúp anh trở thành nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải Emmy cho Nam chính xuất sắc nhất. Nhờ đó, mức thù lao của anh tăng vọt. Theo các nguồn tin trong ngành, với "Squid Game" phần 2, Lee nhận được mức cát-xê lên đến 1,3 tỷ won – khoảng 1 triệu USD – mỗi tập, trở thành diễn viên truyền hình có thu nhập cao nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Với kinh phí sản xuất hơn 100 triệu USD, "Squid Game 2" được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của phần một và tạo thêm dấu ấn toàn cầu. Phần 3 của loạt phim cũng đã được lên lịch ra mắt vào ngày 26/6, càng củng cố vị trí vững chắc của Lee trong giới giải trí quốc tế.

Không chỉ là diễn viên, Lee Jung Jae còn chứng tỏ bản lĩnh ở vai trò đạo diễn và nhà sản xuất. Anh đồng sáng lập công ty sản xuất riêng và từng ra mắt tác phẩm điện ảnh đầu tay "Hunt", nhận được nhiều phản hồi tích cực. Ở tuổi trung niên, anh vẫn không ngừng thử thách bản thân, thể hiện sự đa dạng và chiều sâu trong lựa chọn nghệ thuật.

Về đời sống cá nhân, Lee công khai hẹn hò với Im Se-ryung – Phó Chủ tịch tập đoàn Daesang – từ năm 2015. Dù cả hai đều là người nổi tiếng và thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện quốc tế, họ vẫn giữ lối sống kín đáo, tránh xa những ồn ào showbiz. Im Se-ryung từng kết hôn với Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và có hai con riêng, nhưng mối quan hệ của cô với Lee Jung Jae vẫn được đánh giá là bền vững, chín chắn.

Từ cậu bé từng xấu hổ vì tất rách đến nam diễn viên triệu đô được cả thế giới biết đến, hành trình của Lee Jung Jae là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và lòng kiên cường. Hơn cả một diễn viên tài năng, anh là biểu tượng của nghị lực vượt lên số phận, là nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ trẻ không ngừng mơ ước và nỗ lực vươn lên.