Từng bị chủ trọ dọa đuổi vì nghèo, ca sĩ gốc Huế giờ đi diễn được khán giả tặng tiền ngay trên sân khấu

Quang Hùng gây ấn tượng tại "Anh trai say hi".

Show âm nhạc Anh trai say hi chính là cơ hội để nam ca sĩ tăng độ nhận diện tại showbiz Việt Nam. Tại đây, ngay từ những ngày đầu chương trình, nam ca sĩ sinh năm 1997 đã nhanh chóng chiếm được nhiều cảm tình từ khán giả vì vẻ ngoài điển trai cùng tài năng âm nhạc.

Bước chuyển mình ở "Anh trai say hi"

Anh được đánh giá là một trong những đối thủ “nặng ký” khi vừa biết sáng tác, hát với chất giọng đặc trưng cùng khả năng trình diễn cuốn hút. Trong tập phát sóng mới nhất của livestage 2, Quang Hùng MasterD được khán giả đánh giá cao khi trình diễn ca khúc Catch Me If You Can, kết hợp cùng sở trường tiếng Thái. Hiện tại, sản phẩm đang thu hút hơn 7,2 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Trước đó, là một mảnh ghép trong Liên quân 1, "anh trai" 27 tuổi "flex" tài viết nhạc, khả năng nhảy,... trong ca khúc Don't Care. Màn thể hiện bùng nổ giúp anh chinh phục được phần đông khán giả, xếp vị trí thứ 7 trên tổng số 30 thí sinh.

Quang Hùng là một ca sĩ đa tài, anh gần như làm được tất cả các khâu trong âm nhạc từ sáng tác, ca hát đến làm bản phối, thu âm. Song, anh cho hay luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân, không phụ lòng những người yêu quý.

Đời thường, Quang Hùng sống giản dị và kín tiếng. Anh hạn chế chia sẻ chuyện đời tư nhưng rất thoải mái khi nhắc về đam mê với âm nhạc. Tuy lịch trình công việc bận rộn, sao nam vẫn tích cực cập nhật các trạng thái, lịch trình công tác trên mạng xã hội.

Theo Người đưa tin