Từng bênh Ý Nhi, một ca sĩ bất ngờ 'quay xe' vì 'thực sự thương không được'

Giữa một rừng giả trân có một cô gái dám nói thật thì dũng cảm đấy, lại còn công khai bạn trai sau đăng quang nữa, đáng khen. Chỉ vì flex hơi ố dề chút xíu mà đòi tước vương miện thì có thấy nhỏ mọn quá không các bạn".

Dưới góc độ truyền thông, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long bày tỏ: "Công ty quản lý cần mời thầy cô dạy ứng xử, giao tiếp với truyền thông, xử lý khủng hoảng cho hoa hậu. Bên cạnh đó, nói ít lại sẽ có lợi cho mình.

Khi đang là tâm điểm tranh cãi, các bạn ấy có thể có nhiều cách khác mà không cần phải xuất hiện trực tiếp trên truyền thông. Ví dụ có thể đăng một số ảnh đời thường, hoạt động cộng đồng, đưa những trích dẫn, nhận xét của người khác về mình".