Từng bất hòa, Thu Phương và ca nương Kiều Anh cư xử thế nào ở 'Chị đẹp đạp gió'?

Màn hội ngộ của Thu Phương và học trò cũ - ca nương Kiều Anh tại ''Chị đẹp đạp gió 2024'' thu hút sự chú ý của công chúng. Trong tập 2 chương trình Chị đẹp đạp gió lên sóng tối 2/11, Thu Phương và Mỹ Linh lựa chọn các đội trưởng để thành lập Liên Minh.

Ca nương Kiều Anh. Một trong những chị đẹp mà Thu Phương mong muốn mời về đội là học trò cũ - ca nương Kiều Anh. Ca nương Kiều Anh chủ động bày tỏ nguyện vọng một làm việc với chị đẹp Mỹ Linh để có thêm trải nghiệm vì đã có một khoảng thời gian dài làm việc cùng Thu Phương, đã quá hiểu tâm ý của nhau. Cô muốn thể hiện tinh thần quyết chiến với hành trình mới này: “Làm việc với chị Phương, hai chị em đã từng làm việc với nhau. Tính chất của cuộc thi khác hoàn toàn so với chương trình Chị đẹp. Ngược lại, với chương trình này phải quên hết tất cả các thế mạnh đi, bây giờ vào đây là phải dám thử dám chơi!”. Thu Phương cũng không ngạc nhiên trước quyết định của Kiều Anh. Tuy nhiên, cô chủ động thuyết phục Kiều Anh về liên minh của mình. Cô nói: "Chị rất hiểu giọng hát, khả năng đặc biệt của em. Chị cũng biết quá trình nhiều năm nay em đã tích lũy được gì nên rất muốn chúng ta có thể lại tiếp tục làm việc chung". Kiều Anh sau đó đồng ý gia nhập liên minh của Thu Phương cùng hai đội trưởng Ngọc Phước và Phạm Quỳnh Anh. Ca nương cho biết cô yên tâm khi làm việc cùng đàn chị bởi Thu Phương là người chịu cập nhật bài hát, xu hướng mới. "Bước vào chương trình và gặp lại chị Thu Phương cũng giống như khi tôi gặp tất cả các 'chị đẹp' khác. Chị Phương và tất cả chị em bước vào chương trình này với mục đích duy nhất là làm sao tạo ra được những tiết mục hay nhất cống hiến cho khán giả. Tôi, chị Phương và mọi người cảm thấy làm việc với nhau rất suôn sẻ", Kiều Anh nói. Thu Phương nói: "Ai cũng có kinh nghiệm, trải nghiệm và biết chúng ta cần phải làm gì. Quan trọng chúng ta phải giành trọn thời gian với nhau".

Thu Phương thuyết phục thành công ca nương Kiều Anh về đội cùng Phạm Quỳnh Anh và Ngọc Phước. Năm 2015, Kiều Anh tham gia cuộc thi The Voice - Giọng hát Việt và về đội của huấn luyện viên Thu Phương. Trong những vòng thi đầu tiên, Thu Phương dành nhiều lời khen có cánh cho Kiều Anh bởi sở hữu giọng hát và kỹ thuật tốt, hơn nữa lại xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Thế nhưng, ca nương bị Thu Phương loại ở bán kết, nhường chỗ cho thí sinh khác. Thu Phương đưa ra lý do rằng Kiều Anh dù có ra về thì vẫn sẽ kín show. Sau quyết định gây tranh cãi Thu Phương tiếp tục vướng ồn ào, bị gia đình Kiều Anh tố ích kỷ, đối xử không công bằng giữa các học trò. Nói về ồn ào của Thu Phương và gia đình, Kiều Anh cho biết cô rất áp lực và căng thẳng. Kiều Anh cho biết cô ấm ức khi chưa từng phát ngôn về huấn luyện viên nhưng lại bị đổ lỗi là ''nói xấu'' người thầy của mình. Thời điểm đó, Kiều Anh cho biết chồng của Thu Phương là Dũng Taylor có liên lạc với cô qua Facebook. Cả hai đã trao đổi rất nhiều. Sau ồn ào, Kiều Anh cho biết cô và đàn chị đã hủy kết bạn trên mạng xã hội, không còn liên lạc sau chương trình. Những năm qua, cả hai cũng hạn chế nhắc đến nhau. Vì thế Kiều Anh và Thu Phương hội ngộ và làm lành tại Chị đẹp đạp gió gây chú ý. Khán giả cũng mong chờ màn trình diễn của ca nương Kiều Anh dưới sự dẫn dắt của Thu Phương trong những vòng công diễn tới.