Túi xách Hermes bạch tạng bà Trương Mỹ Lan muốn xin lại có gì đặc biệt?

Tại phiên xét xử, bà Trương Mỹ Lan muốn được xin lại 2 túi xách Hermes bạch tạng do một tỷ phú người Malaysia tặng. Loại túi Hermes bạch tạng xa xỉ này có gì đặc biệt? Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, trong giai đoạn 2, bị cáo bị thu giữ nhiều tiền bạc, tài sản nhưng không nhớ chi tiết. Tuy nhiên, bị cáo nhớ có 2 túi xách Hermes bạch tạng do một tỷ phú người Malaysia tặng. Bà Lan mong muốn xin lại 2 chiếc túi này vì đây là vật kỷ niệm, muốn giữ lại cho con cháu. Hermes Himalayan Crocodile Birkin, được mệnh danh là chiếc túi xách đắt nhất thế giới. Giá thấp nhất cũng lên tới 2,5 tỷ đồng. Trên thế giới, số người sở hữu nó rất ít, và phải là những người có rất nhiều tiền. Màu sắc độc đáo của chiếc túi Hermes này nhằm gợi lên những đỉnh núi phủ trắng trên dãy Himalaya. Túi Hermes bạch tạng có sử dụng kết hợp vàng trắng 18 karat. Phiên bản đính kim cương của túi Birkin Himalaya nổi tiếng bởi độ hiếm cao cùng với giá trị vô cùng đắt đỏ. Một mẫu túi túi xách Hermes bạch tạng. Ảnh: Luxity Một lý do khác khiến những chiếc túi này có giá cao là số lượng bán ra hạn chế. Mỗi năm, Hermes chỉ sản xuất 1-2 chiếc. Nhà bán lẻ túi xách Hermes khẳng định không thể tìm được hai chiếc túi giống nhau bởi mỗi nghệ nhân một năm chỉ làm một mẫu túi. Ngay cả ngôi sao hay người nổi tiếng tầm cỡ quốc tế cùng phải xếp hàng chờ đợi hàng năm để sở hữu một chiếc Birkin da cá sấu bạch tạng quý giá này.