Tucson đi 17km, nội thất nguyên nilon 'lỗ' hơn 200 triệu khi bán lại

Chiếc Hyundai Tucson trong bài viết gần như chưa sử dụng, nhưng lại có giá sang nhượng rẻ bất ngờ. Một đại lý kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội mới đây gây chú ý khi chào bán một chiếc Hyundai Tucson mới đi được 17km. Người rao cho biết, xe thuộc phiên bản mới ra mắt, sản xuất năm 2024 (VIN 2024), có giá sang nhượng 899 triệu đồng. Theo chia sẻ của cơ sở kinh doanh, chiếc xe đã đăng ký ra biển, nhưng chủ nhân ban đầu chưa kịp lấy giấy tờ đã bán lại (Ảnh: Văn Huy). Chiếc Hyundai Tucson này thuộc phiên bản Dầu Đặc biệt, có giá bán lẻ đề xuất 989 triệu đồng. Khi cộng tất cả các chi phí làm thủ tục lăn bánh, chủ nhân ban đầu tốn khoảng 1,1 tỷ đồng. Như vậy, dù gần như chưa sử dụng, chiếc Tucson này vẫn mất giá hơn 200 triệu đồng khi lên "sàn" xe cũ. Nội thất của xe gần như vẫn còn nguyên nilon, nhiều chi tiết chưa bóc (Ảnh: Văn Huy). Chiếc Hyundai Tucson này thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), được ra mắt tại Việt Nam vào đầu tháng 10/2024. So với đời cũ, vóc dáng tổng thể của xe vẫn giữ nguyên; một số thay đổi về thiết kế tập trung ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt mở rộng sang hai bên, tinh chỉnh cản trước, đèn pha và đèn định vị. Nội thất như lột xác toàn diện, với vô-lăng kiểu mới, phía sau là cụm màn hình cong gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình giải trí, đều có kích cỡ 12,3 inch. Phiên bản Dầu Đặc biệt được trang bị động cơ dầu, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này tạo ra 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 416Nm. Đồng hồ hiện rõ xe mới chỉ đi 17km (Ảnh: Văn Huy). Chiếc Tucson trong bài viết có thể là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người dùng tìm kiếm SUV hạng C, nhưng tối ưu mức giá, đặc biệt khi xe thuộc phiên bản cao cấp với đầy đủ trang bị tiện nghi và an toàn của dòng này. Với tầm tiền 900 triệu đồng, nếu mua mới một mẫu C-SUV, khách Việt có những lựa chọn như: bản cao nhất của Ford Territory (889 triệu đồng) hoặc biến thể cận cao cấp của Mazda CX-5 (2.0L Premium Exclusive, 849 triệu đồng).