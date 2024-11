Tuần lễ số quốc tế Việt Nam: 5G, AI và kết nối số sẽ 'nóng' trên bàn nghị sự

Tuần lễ số quốc tế Việt Nam sẽ thảo luận nhiều vấn đề như quản trị và ứng dụng công nghệ AI vào các lĩnh vực công nghiệp, mạng 5G, thúc đẩy giao dịch số và chiến lược cáp quang biển. Tuần lễ số quốc tế Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức năm 2023. Ảnh: TTTT Tuần lễ số quốc tế Việt Nam lần thứ 3 sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức từ ngày 19-22/11/2024 tại thành phố Hạ Long. Đây là cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp trao đổi, tiếp cận với cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước về phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số. Đồng thời, đây là dịp để các bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạch định chính sách chiến lược phát triển, công nghệ, nguồn nhân lực, thiết lập quan hệ đối tác hợp tác, đề xuất giải pháp nhằm ứng phó với thách thức hiện nay. Trong khuôn khổ Tuần lễ số quốc tế sẽ diễn ra nhiều hoạt động như Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng; Hội nghị 5G ASEAN lần thứ 4; Diễn đàn quốc tế về chiến lược kỹ thuật số, chính sách và quản trị AI với Australia; Hội nghị các quan chức thông tin ASEAN; Hội thảo các khuyến nghị về chính sách và quy định để thúc đẩy dịch vụ tin cậy trong ASEAN. Cụ thể, tại phiên họp Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng ngày 18/11 sẽ thảo luận chiến lược, chia sẻ tầm nhìn về tương lai của công nghệ số, vai trò của trợ lý ảo (TLA) trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực quản trị quốc gia, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững. Sự kiện này sẽ có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng các nước, các tổ chức quốc tế, UBND tỉnh Quảng Ninh và đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế. Tại phiên Hội nghị ASEAN về 5G lần thứ 5, các đại biểu tham dự sẽ tập trung vào vấn đề triển khai Open RAN, khung pháp lý cho 5G và báo cáo về tiến độ triển khai 5G của các quốc gia ASEAN. Tại Diễn đàn thảo luận về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công, các đại biểu sẽ chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc quản trị AI và ứng dụng công nghệ AI vào các lĩnh vực công nghiệp, mở ra cơ hội hợp tác trong việc triển khai AI tại ASEAN. Trong ngày 20/11/2024, sẽ diễn ra Hội nghị Quan chức Thông tin ASEAN (SOMRI) và Hội thảo ASEAN về dịch vụ tin cậy. Hội thảo này sẽ hướng tới mục tiêu thúc đẩy giao dịch số, nâng cao chất lượng, khả năng tiếp cận và độ tin cậy của các dịch vụ Chính phủ điện tử. Tại Hội thảo về các công nghệ miễn cấp phép thế hệ mới phục vụ phát triển kinh tế số sẽ tập trung thảo luận và đánh giá vai trò của công nghệ WiFi 6, cùng các công nghệ không cần cấp phép khác trong việc thúc đẩy nền kinh tế số và hỗ trợ các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Sự kiện này cũng sẽ có Diễn đàn Đầu tư số quốc tế. Đây là cơ hội quảng bá đầu tư tại một số tỉnh, thành phố và các khu công nghiệp của Việt Nam; kết nối doanh nghiệp Việt Nam với đối tác quốc tế. Cũng trong ngày 20/11/2024 sẽ diễn ra Diễn đàn quốc tế về Kết nối số. Sự kiện này sẽ tập trung vào việc tăng cường kết nối cáp ngầm và chiến lược cáp quang biển đến năm 2030 của Việt Nam. Tại Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực số, Bộ TT&TT sẽ cùng Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Ngày 21/11/2024, sẽ diễn ra Diễn đàn chuyển đổi số Việt Nam – Hàn Quốc. Diễn đàn trao đổi các chính sách cơ chế thúc đẩy việc đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật số trình độ cao, nâng cao kiến thức số và thúc đẩy việc thành lập các trường đại học số; Bên cạnh đó sẽ diễn ra Hội nghị Việt Nam – ITU về quản trị AI và ứng dụng AI trong các lĩnh vực công nghiệp. Theo đó, Bộ TT&TT phối hợp cùng ITU tổ chức Hội nghị khu vực Đông Nam Á về quản trị AI, thể chế cho phát triển và ứng dụng AI trong các lĩnh vực công nghiệp. Trong thời gian từ ngày 19-22/11/2024, sẽ diễn ra cuộc thi Hackathon Đông Nam Á. Sự kiện này do Bộ TT&TT phối hợp với Cơ quan An toàn thông tin và Internet Hàn Quốc (KISA) tổ chức. Mỗi nước ASEAN sẽ cử 3 đội dự thi trong 3 ngày tại Việt Nam. Trước đó, Tuần lễ số quốc tế Việt Nam lần thứ 1 với chủ đề “Ứng dụng AI diện hẹp” được tổ chức vào tháng 12/2023.