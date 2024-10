Tuấn Hưng lại bị lơ đẹp

Ở tập mới nhất, các anh tài bước vào vòng đấu quyết định. Cả hai đội đều tung toàn bộ thành viên cho tiết mục thể hiện tinh hoa vào trận này. May mà lần này 350 khán giả của trường quay Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) cho thấy sự sáng suốt… 'Nét'thắng, 'đỏ quên đi'… Hai phần nhạc nền lúc mới nghe khá khác nhau và beat 1 có tiết tấu sôi động, bắt tai hơn rơi vào tay Tinh Hoa. Tuy nhiên khi ra thành phẩm, cả hai phần trình diễn đều đậm phong cách Hiphop, R&B. Có thể thấy nhà Thiếu Nhi gần như xóa nhòa màu sắc pop của nhạc nền mà họ nhận được. Kay được Tinh Hoa ưu ái nhắc đến ngay ở câu mở đầu bài Nét và đương nhiên cũng xuất hiện ở vị trí trung tâm để minh họa cho nội dung câu rap khen anh đẹp trai. Với sáng tác Đỏ quên đi, Hà Lê được giao nhiệm vụ cầm trịch và cũng xuất hiện đầu tiên, khoe chất giọng đặc biệt ngay.

Hà Lê dù bị trừ 20% điểm cá nhân (do bài "Đỏ quên đi" thua "Nét") nhưng vẫn có mặt trong đội hình chung kết. Ảnh: BTC Hà Lê nghĩ ra tứ về một nhân vật hay gặp vận đen, không biết có phải xuất phát từ tâm trạng của bản thân. Đồng đội của anh cũng đồng tình và định hướng thêm: dù xui rủi vẫn phải vui, phải toát lên tinh thần lạc quan. Nhưng tinh thần bài hát có vẻ chưa được như thế. Mỗi câu chủ đề “Đen thôi đỏ quên đi” là mạnh nhất. Còn nội dung chủ đạo của bài đều là phàn nàn và sau đó cam chịu: "Tính đến đâu cũng không qua ông Trời”, “Thế mà anh Giời lại trêu chúng ta, thế mà lại toang”, “Cuộc đời làm mình đau thì mình la la la...” Bài hát cũng không có nhiều lớp lang, thay đổi cảm xúc và phong cách liên tục như Nét. Được cái Đỏ quên đi hoàn toàn do nhà Tinh hoa (gồm Binz, Rhymastic, Hà Lê, Bùi Công Nam) viết. Nét được Kiên Ứng giới thiệu khá nhập nhằng đâm ra không rõ anh có tham gia sáng tác không, chỉ biết chắc chắn đội ngũ tác giả có Soobin, Kay Trần và người ngoài nhà là rapper $A Milo.

Nhà Thiếu Nhi dường như đã chấp nhận thua cuộc khi đưa ra thông điệp "Đen thôi đỏ quên đi". Nét rất “thời sự” thể hiện tâm tư tình cảm tức thì của nhà Tinh Hoa. Gồm nhiều đoạn với giai điệu và lời lẽ phong phú, trực diện hơn hẳn Đỏ quên đi. Có đoạn đậm chất pop, dễ nghe: “Nhiều đêm đi qua những cô đơn/Vài vết xước cũng chẳng thể làm ta bớt vui hơn/Vượt qua màn sương bóng đêm dần tàn/Để rồi ngày sau tìm đường về ánh sáng”. Phần rap thể hiện rõ tinh thần đấu đến cùng: “Thiếu nhi thì chờ nhận phiếu đi/ 100% sức mạnh đặt cược vào team này chắc chắn giàu luôn/… OK bài kia ngầu để anh làm bài này ngầu hơn”… Và kết bằng tuyên bố “Nguyên cả team cho dù đi về hết vẫn nét”. Nét lại thể hiện rõ nét tinh thần mà nhà Thiếu Nhi xem chừng cũng muốn diễn đạt nhưng không ra. Việc Nét chiến thắng nói chung là không có gì phải bàn. Chưa kể Tinh Hoa có bao nhiêu vốn liếng tung ra bằng sạch nào là bài hit của Phan Đinh Tùng, beat box của Kiên Ứng, moon walk của Bằng Kiều... Các thành viên còn phục trang theo phong cách các con vật, ý nghĩa gì chưa biết nhưng cứ gây chú ý cái đã. Về ý tưởng, nhà Thiếu Nhi chắt lọc, gọn gàng hơn, từ trang phục đen đỏ đến màn nhảy lộn nhào kết hợp.

Bằng Kiều để dành khả năng vũ đạo đến phút gần cuối mới thể hiện. Ảnh: BTC. Cường Seven ngó lơ Tuấn Hưng Việc Cường Seven ứng xử chưa khéo với Tuấn Hưng và Phan Đinh Tùng ở tập trước nữa vẫn khiến khán giả đặt dấu hỏi về việc anh được bình chọn là đội trưởng được yêu thích nhất liệu có khách quan? Trong tập này, Cường tiếp tục thể hiện một màn giao tiếp khó chữa trong bữa sáng cuối cùng tại ký túc xá.

Đội trưởng Cường Seven dễ dàng giành ưu thế nhờ gồm nhiều thành viên mạnh. Ảnh: BTC Tuấn Hưng ngồi cùng bàn với Cường đang chủ động chia sẻ về những cảm nhận của bản thân khi tham gia chương trình. Câu chuyện đang bon thì có thêm vài thành viên nữa đi tới, Cường nhanh chóng quay ra chào và hỏi han mọi người, lơ luôn Tuấn Hưng. Trong khi Cường hoàn toàn có cách xử sự khác, vẫy chào xong quay ra tiếp chuyện đàn anh nốt. Hoặc là do chương trình đã cắt đoạn đó đi? Nước mắt anh tài Không phải vô cớ mà Binz tự nhận mình là nhà thơ. Anh có phần đối đáp làm mọi người xúc động và không thể thơ hơn khi trả lời câu hỏi của Kay Trần: Mọi người đã thực sự tận hưởng chương trình chưa? Binz mượn hình ảnh “tận hưởng cơn mưa" từ một văn bản xuất hiện trên màn hình của chương trình để giãi bày nỗi lòng. Anh nói chính Kay cũng đã tắm cơn mưa đó mỗi lần say sưa sáng tạo cùng đồng đội hoặc thực hiện thành công một vũ đạo khó trên sân khấu. Binz một lần nữa rưng rưng trong hậu trường khi nói về cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa 23 anh tài tại ký túc xá: “Mọi người dành lấy một khoảng thời gian rất ngắn để nói hết với nhau trân trọng nhau ra sao. Mình cảm thấy nó thiêng liêng (tới từ này giọng Binznghẹn ngào - PV) lắm! Thiêng liêng hơn một cuộc chia tay bình thường”.

Các anh tài tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng tại ký túc xá. Ảnh: BTC Nhiều anh tài khác cũng không nén nổi xúc động khi nói lời chia tay và cảm ơn. Bùi Công Nam có cách thể hiện riêng, theo kiểu “khổ nhục kế”: “Mọi người có thể trêu chọc em, em vẫn tận hưởng. Mọi người đánh em hay làm gì cũng được, em cảm thấy rất là vui. Em cho phép mọi người được làm tất cả mọi thứ với em”. Xem ra cũng giống kiểu khi yêu ai đồng nghĩa với việc ta cho phép người đó có thể làm đau mình. Nhưng có cảm giác thông điệp này đặc biệt dành cho bạn thân của Nam trong chương trình là Duy Khánh. Nhưng hơi tiếc là Duy Khánh lại chọn Binz để gửi những lời ngọt ngào qua thư. Nhưng tất nhiên thay tên Bùi Công Nam vào đó lại… càng hợp lý hơn. Nam - Khánh cùng Trọng Hiếu và Liên Bỉnh Phát là hai tình bạn đẹp nảy nở trong chương trình. Hiếu phút cuối đã giành phần đọc kết quả điểm của Phát và lặng đi hồi lâu. Cũng là một biểu hiện của sự san sẻ buồn vui vậy.

Giây phút Trọng Hiếu biết phải chia tay Liên Bỉnh Phát. Ảnh: BTC Tập 13 Anh trai vượt ngàn chông gai có đoạn thông báo điểm cá nhân lê thê nhưng rút cuộc chương trình vẫn không công bố bảng tổng sắp để xem ai có nguy cơ ra đi tiếp theo. Nhiều khán giả cho rằng chương trình loại quá ít người. Việc lấy tới 17 anh tài vào gia tộc toàn năng không khỏi làm giảm sức hấp dẫn tổng thể. Được biết con số này tuân thủ format gốc. Có vẻ những người xây dựng chương trình đã nhận ra đàn ông tuy thế mà ham chơi và không được mạnh mẽ bằng phụ nữ? Theo Tiền Phong