Tuấn Hưng lại bị chê mất giọng, phá hit

"Khi cất giọng, tôi hát bằng cả trái tim và sự khao khát. Có người nói tôi may mắn, vì khi xuất hiện là sáng sân khấu, nghe là biết giọng đặc trưng. Tôi không phủ nhận mình may mắn, nhưng nếu không nỗ lực tìm tòi, khám phá bản thân, may mắn đó có đến mãi với tôi không?", Tuấn Hưng chia sẻ.

Giọng ca Tìm lại bầu trời nói khi tham gia show Anh trai, anh bị nhiều người nói "Tuấn Hưng bị mất giọng hát". Nam ca sĩ lấy đó là động lực để cố gắng.



Tuấn Hưng và các thành viên Liên minh Tinh tú trong Những kẻ mộng mơ.