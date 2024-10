Tuấn Hưng bị loại

Không có tên trong danh sách 17 anh tài trong Gia tộc anh tài toàn năng, Tuấn Hưng chỉ mang về phần thưởng phụ tại chung kết "Anh trai vượt ngàn chông gai". Chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai tối 19/10, cùng thời điểm concert chương trình diễn ra ở TPHCM. Sau 15 tập phát sóng, chương trình đã tìm ra top 17 nghệ sĩ bước vào “Gia tộc anh tài toàn năng”. Ở bài thi đấu cuối, Nhà Tinh Hoa thắng Nhà Thiếu Nhi, tỷ số lúc này là 2-1, đồng nghĩa với việc đội chiến thắng có 8 suất vào gia tộc, đội còn lại có 3 suất. 6 suất cuối dựa trên số điểm hỏa lực cá nhân. Kết quả cuối, 17 anh tài được gọi tên bao gồm Kay Trần, Jun Phạm, Cường Seven, Tự Long, S(TRONG), S.T Sơn Thạch, BB Trần, Bùi Công Nam, Rhymastic, Soobin, Binz, Quốc Thiên, Thanh Duy, Bằng Kiều, Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt và Đỗ Hoàng Hiệp. 6 anh tài còn lại là Tuấn Hưng, Phan Đinh Tùng, Hà Lê, Duy Khánh, Thiên Minh, Kiên Ứng không đủ điểm hỏa lực gia nhập đội hình cuối. Tuấn Hưng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi không có chân vào top 17. Giọng ca Quả táo vàng chỉ nhận giải “an ủi” là Anh tài bền bỉ - X-Determine.

Tuấn Hưng không có tên trong top 17 Gia tộc anh tài toàn năng. “Anh tài kiên trì theo đuổi đam mê và định hướng của bản thân, nỗ lực vượt qua các rào cản, trở ngại để hoàn thiện chính mình. Đến với chương trình, Tuấn Hưng đã không chỉ cố gắng thay đổi định kiến về chính bản thân mà còn thay đổi cả quan niệm sống, thay đổi suy nghĩ chủ quan của cá nhân để từng bước trân trọng những điều mình đang có. Anh tài Tuấn Hưng đã bền bỉ vượt qua cả những chông gai của cả chương trình và chính mình” - phía chương trình nói về Tuấn Hưng. Xúc động khi nhận giải thưởng, Tuấn Hưng chia sẻ: "Thay đổi lớn trong hành trình của tôi là cố gắng thay đổi định kiến của mọi người về mình. Tôi có vinh dự khi nhận được sự công nhận từ khán giả. Đó là điều may mắn và động lực của tôi trong tương lai".

Tuấn Hưng rơi nước mắt khi nhận giải Anh tài bền bỉ. Ca sĩ nói thành công của anh khi tham gia show là thay đổi được định kiến của khán giả về mình. Với thành tích chiến thắng ở 2 vòng trong đêm chung kết, mang lại 8 vị trí trong top 17 cho Nhà Tinh Hoa, Cường Seven vượt qua Đinh Tiến Đạt, trở thành Thủ lĩnh gia tộc toàn năng. Các giải thưởng còn lại như Anh Tài của các Anh Tài được trao cho NSND Tự Long. Anh tài truyền lửa là ca sĩ Bằng Kiều, cựu danh thủ Hồng Sơn nhận giải anh tài vượt chông gai. Anh tài ấn tượng trao cho Hà Lê, Jun Phạm và Kay Trần nhận danh hiệu Anh tài biến hóa, Duy Nhất được trao giải Anh tài bứt phá. Theo Tiền Phong