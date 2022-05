Tuấn Hưng bắt trend 'Gian díu mập mờ' bolero đá cải lương

Nhưng không phải ai cũng thành công khi “thổi nỗi buồn” vào Ai Chung Tình Được Mãi.

Điển hình mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng cover ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi theo phiên bản được cư dân mạng nhận xét là giống với… bolero.

Theo đó, trước khi vào ca khúc Tuấn Hưng vui vẻ giới thiệu tên bài hát theo phong cách giống với cải lương: "Sau đây tôi xin hát một bài hát mà Vũ Duy Khánh hay hát cho tôi nghe của Đinh Tùng Huy - Ai Chung Tình Được Mãi".