Từ vụ án ma tuý, phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn trên 700 tỷ đồng

Tối 27/4, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, từ vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Bãi Bằng (xã Giang Ma, Tam Đường, Lai Châu), Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Lai Châu phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng, lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu, bắt 3 nghi phạm.

Các đối tượng trong vụ án. (Ảnh: CAND)