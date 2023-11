Tử vi ngày 4/11/2023: Tuổi Dần thành quả xứng đáng, tuổi Thìn tiền bạc rủng rỉnh

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 4/11/2023 không phải là một ngày may mắn với tuổi Mùi. Khối lượng công việc bộn bề khiến bản mệnh dễ gặp tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Có nhiều sự cố xảy ra, mâu thuẫn với đồng nghiệp chưa được giải quyết, mọi thứ cứ chồng chéo nên dễ mất phương hướng.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 4/11/2023 tuổi Dậu sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt liên quan tới tiền bạc. Thậm chí con giáp này còn may mắn trúng thưởng, đòi được nợ hay thắng cược. Người kinh doanh có nguồn tiêu thụ hàng hóa ổn định, lợi nhuận đều đặn.

Khi tài chính đang dư dả, bản mệnh nên nghĩ nhiều hơn tới việc tích lũy. Tiết kiệm tiền cho tương lai luôn là một mục tiêu dài hạn quan trọng đối với mỗi người. Con giáp này nên nhận thức sớm vấn đề này để lúc ốm đau hay ngay cả khi tuổi già sức yếu cũng không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Trái ngược với may mắn ở phương diện tài chính, tuổi Dậu không gặp may trong vấn đề tình cảm. Mối quan hệ hiện tại không mang lại cảm giác yên tâm và an toàn. Bản mệnh thấy hoang mang không biết mình muốn gì và nên làm gì lúc này, dần trở nên bị động và luôn giấu mọi chuyện trong lòng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Bảy ngày 4/11/2023, tuổi Tuất thêm phần tự tin khi công việc đang tiến triển khá tốt, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Tuy nhiên bản mệnh vẫn cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra, nếu không sẽ rất dễ rơi vào bị động.

Thời gian này áp lực về tiền bạc đã dần giảm bớt, nhưng bản mệnh vẫn có phần mỏi mệt vì những khoản chi tiêu ngày càng nhiều hơn. Đặc biệt khi càng về cuối năm lại càng có nhiều kế hoạch cần dùng tới tiền. Những khoản chi phí cố định không thể bớt, lại thêm nhiều chuyện phát sinh ngoài kế hoạch.

Vận trình tình duyên của tuổi Tuất cũng khá trắc trở khiến con giáp này cảm thấy chán nản, không biết nên làm gì để thoát khỏi tình trạng uể oải hiện tại. Bản mệnh hiểu rằng tình cảm không thể ép buộc nên mặc dù trong lòng đã có người để thương nhưng để tiến tới xa hơn lại cả là một vấn đề nan giải.

Giờ tốt trong ngày: 19h đến 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 4/11/2023 mang tới khả năng sáng tạo bất ngờ cho tuổi Hợi. Quý nhân cũng sẽ xuất hiện kịp lúc để bản mệnh có thể đưa ra những ý tưởng độc đáo, mang lại thành quả như mong muốn. Đây cũng là cơ hiệu để con giáp này chứng minh năng lực của mình.

Tiền bạc của bản mệnh vẫn đang được duy trì ổn định. Tuy nhiên thói quen mua sắm của bản mệnh lại hoàn toàn phụ thuộc vào cảm hứng. Có những lúc con giáp này không kiểm soát được chi tiêu chỉ vì muốn giải tỏa tâm trạng, đây là thói quen xấu không nên duy trì, cần phải tỉnh táo và cải thiện tình trạng này.

Vận tình duyên của tuổi Hợi có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này và nửa kia càng ngày trở nên gần gũi và gắn bó với nhau. Cả hai luôn muốn mang tới cho đối phương những gì tốt nhất trong khả năng của mình, mối quan hệ bền chặt hơn nhờ sự vun vén đến từ hai phía.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

