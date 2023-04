Tử vi ngày 26/4/2023: Tuổi Ngọ dễ gặp sóng gió, tuổi Dậu sớm thu quả ngọt

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 26/4/2023 hôm nay, tuổi Tý học hành không đến nỗi tệ, chỉ là công việc khá ì ạch, chậm chạp. Không chỉ riêng ngày hôm nay mà thời gian gần có vẻ như bản mệnh không có hứng đi làm.

Vận tài cũng ảm đạm, con giáp này cần cẩn thận hơn với vấn đề chi tiêu của mình. Bản mệnh trải qua một số rắc rối về mặt tài chính do đó cần phải cân đối lại tình hình tài chính, nên bớt ăn uống lại.

May mắn là trên phương diện tình cảm, dù tuổi Tý không mấy niềm nở nhưng vẫn được mọi người xung quanh thông cảm. Và có lẽ lúc này bản mệnh sẽ được làm mới tình cảm của mình bằng chuyến du lịch bất ngờ.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 26/4/2023 hôm nay, tuổi Sửu may mắn hơn nhiều con giáp khác khi có thời gian rảnh để làm những việc mình thích. Người làm nghề tự do có thêm may mắn nhờ sự nhiệt tình và vui vẻ của mình khi giao tiếp với khách hàng.

Tuy nhiên trong ngày mới này, tuổi Sửu không nên tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè, có điềm mất tiền oan, mất tài sản cá nhân. Rảnh rỗi thì ở nhà đọc sách, học thêm kỹ năng mới, đừng đi ra ngoài nhiều.

Vận trình tình cảm không được như mong muốn. Con giáp này cảm thấy không ai lắng nghe những điều mình nói. Có vẻ như mọi người quá bận để nghe bản mệnh tâm sự nên đôi lúc khá tủi thân, lủi thủi một mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 26/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Dần không thuận lợi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bản tính ngay thẳng, bộc trực nên làm gì bản mệnh cũng dễ bị ghét, dễ có tiểu nhân lên kế hoạch lật đổ bản mệnh trong thời gian tới.

Vận tài lộc không có biến động lớn, nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Tuổi Dần được khuyên thời gian này nên tập trung vào công việc của mình, đừng hy vọng tiền đến từ công việc tay trái quá nhiều.

May mắn là đường tình cảm vẫn bình ổn, hài hòa. Với sự tinh tế và khéo léo của mình, con giáp này dễ dàng chạm đến trái tim người khác giới, đừng ngại giúp đỡ họ nếu có thể.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi