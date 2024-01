Tử vi ngày 23/1/2024: Tuổi Dần tâm trạng hứng khởi, tuổi Sửu công việc trì trệ

Hôm nay, vận trình tình cảm cũng không được tốt do bản mệnh có thói quen giấu mọi suy nghĩ trong lòng, ít sẻ chia với nửa kia. Con giáp này cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia nhiều hơn thay vì cứ lầm lì một mình như hiện tại.

Vận trình tài lộc có dấu hiệu bất ổn. Thời điểm này, bản mệnh cần thận trọng trong những tính toán tài chính, rất có thể sẽ có người nhòm ngó hay âm mưu lôi kéo khiến con giáp này hao tiền tốn của. Do đó, bản mệnh đừng nên quá tin vào lời hứa hẹn lợi ích của ai đó mà vung tiền dễ dàng.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 23/1/2024 hôm nay, tuổi Mùi có nguy cơ đụng độ tiểu nhân do bản mệnh đã suy nghĩ vấn đề quá đơn giản. Con giáp này phải làm việc hết sức cố gắng để khẳng định giá trị bản thân, nếu không dễ bị người ngoài cuộc hiểu lầm, gây ấm ức.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 23/1/2024 hôm nay nhắc nhở tuổi Dậu cần chuẩn bị tinh thần trước những sóng gió có thể ập tới. Bản mệnh dễ gặp phải những sự cố ngoài ý muốn trong hôm nay. Thời gian này, bản mệnh không nên tiến hành các công việc, kế hoạch trọng đại.

Đây cũng không phải thời điểm thích hợp để tiến hành đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là những lĩnh vực tồn tại nhiều rủi ro như chứng khoán hay cổ phiếu... Có vẻ như con giáp này đang thiếu kiên nhẫn nên không suy nghĩ thận trọng, có thể mắc sai lầm gây tổn thất về tiền bạc.

May mắn là vận trình tình cảm của bản mệnh ở thời điểm này khá bình ổn, không có nhiều biến động. Bản mệnh không có nhiều thời gian dành cho nửa kia do quá bận rộn với công việc nhưng may mắn là đối phương vẫn cảm thông, thấu hiểu cho những vất vả của tuổi Dậu.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Ba ngày 23/1/2024 hôm nay, tuổi Tuất làm gì cũng dễ dàng thu tiền về tay. May mắn về tài lộc giúp cho con giáp này có thể triển khai những kế hoạch kinh doanh đã ấp ủ từ lâu. Nhờ thế mà tiền bạc rủng rỉnh, tuổi Tuất cũng được thoải mái chi tiêu.

Với bản mệnh làm công ăn lương trong các công việc cố định, con giáp này cũng cho thấy năng lực tài giỏi khi xử lý mọi nhiệm vụ được giao đâu vào đó, gọn gàng, không sai sót chút nào. Nhờ vậy, bao nhiêu cơ hội phát tài phát lộc sẽ đến, bản mệnh chỉ việc tập trung làm việc thì tiền sẽ về đầy túi.

Tuy nhiên, đường tình duyên của con giáp này không được hài hòa, êm đẹp cho lắm. Dường như giữa bản mệnh và người ấy đang có những cơn sóng ngầm, hậm hực trong lòng nhưng không nói ra. Những mâu thuẫn phát sinh nhưng không được giải quyết khiến cả hai khó tìm được tiếng nói chung với nhau.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 23/1/2024 hôm nay, công việc của tuổi Hợi khá trì trệ. Có lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ chính việc con giáp này không thực sự tập trung cho công việc, thường xuyên để những chuyện bên lề ảnh hưởng tới bản thân, dần dà cũng không dám chấp nhận thử thách, chỉ quanh quẩn trong vùng an toàn.

Đường tài lộc của bản mệnh không có biến động gì đáng kể. Nếu không nhiệt tình trong công việc, bản mệnh có thể gây ra sai sót phải đền bù bằng tiền của mình hoặc bị trừ lương, trừ thưởng. Bản mệnh làm kinh doanh dễ chậm chân so với đối thủ, đôi khi để lỡ cơ hội làm ăn một cách đáng tiếc.

Đường tình duyên của con giáp này khá ảm đạm, dù là đối với bản mệnh độc thân hay bản mệnh đang có đôi có cặp. Có thể cái tôi quá cao khiến bản mệnh không thể xuống nước trước trong mỗi lần cãi cọ, mâu thuẫn. Cứ thế mối quan hệ đi xuống đi một cách nhanh chóng, rạn nứt dẫn đến đổ vỡ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

