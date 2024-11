Tử vi 12 cung hoàng đạo 1/12/2024: Ma Kết khó khăn

Tử vi hôm nay 1/12/2024 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình. Ma Kết (22/12 – 19/1): Tình cảm: Các cặp đôi hôm nay các bạn hãy tôn trọng quan điểm của nhau, không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của đối phương. Sự nghiệp: Cung hoàng đạoMa Kết cũng cần tìm hiểu kỹ và xem xét cẩn thận trước khi đưa ra quyết định gì đó. Sức khỏe: Cần chú ý ăn uống đúng giờ để kịp thời bổ sung năng lượng cho cơ thể. Tài chính: Tài lộc khá khó khăn, bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình. Con số may mắn trong ngày: 15, 89 Bảo Bình (20/1 – 18/2): Tình cảm: Các cặp đôi hãy chia sẻ với nhau thật nhiều điều hơn nữa, chỉ cần hai người được trò chuyện chân thành với nhau thì sẽ không có điều gì xấu xảy ra. Sự nghiệp: Chòm sao Bảo Bình trong công việc bạn hãy thật sự nghiêm túc thực hiện các kế hoạch của mình và không nên lo lắng nhiều. Tài chính: Cung hoàng đạo này sẽ bạn cũng nhiều cơ hội để phát triển tài chính nhưng bạn cũng không được vội vàng.Sức khỏe: Cơ thể tương đối khỏe mạnh, không có điều gì phải lo lắng. Con số may mắn trong ngày: 2, 45 Song Ngư (19/2 – 20/3): Tình cảm: Vận trình tình cảm khá tốt, các cặp đôi hãy cùng nhau lên kế hoạch phát triển cho tương lai. Công việc: Bạn cần phải có mục tiêu rõ ràng hơn nữa trong công việc, nếu như làm việc trong sự mơ hồ thì sẽ không thể đạt kết quả tốt. Tài chính: Tài chính sẽ không thể phát triển nữa nên cung hoàng đạo này cần kiên nhẫn hơn. Sức khỏe: Song Ngư không được chủ quan mà hãy để cho cơ thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Con số may mắn trong ngày: 45, 78 Bạch Dương (21/3 – 19/4): Tình cảm: Các cặp đôi các bạn hãy cùng nhau thực hiện những kế hoạch mà hai người hứng thú để tăng sự thân mật. Sự nghiệp: Bạch Dương làm việc chăm chỉ hơn nhiều bạn cũng có thể hợp tác tốt với mọi người để hoàn thành nhiệm vụ. Tài chính: Cung hoàng đạo này hãy tích cực tìm cách cải thiện nguồn thu nhập. Sức khỏe: Bạch Dương có sức khoẻ ổn định và tràn đầy năng lượng. Con số may mắn trong ngày: 22, 89 Kim Ngưu (20/4 – 20/5): Tình cảm: Bạn hãy thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ với đối phương, không nên giữ trong lòng rồi hoài nghi. Sự nghiệp: Quá trình làm việc trong hôm nay có vẻ như cũng không suôn sẻ, Kim Ngưu không nên trốn tránh mà hãy can đảm đối mặt với khó khăn. Tài chính: Hãy tích cực hơn để có thể tìm cách cải thiện nguồn thu nhập thay vì chỉ lo lắng mà không làm gì. Sức khỏe: Tâm trạng có vẻ không được thoải mái nên Kim Ngưu hãy suy nghĩ tích cực hơn. Con số may mắn trong ngày: 2, 87 Song Tử (21/5 – 21/6): Tình cảm: Các cặp đôi các bạn cũng dễ xảy ra tranh cãi, hai người nên hạ thấp cái tôi của mình và nhường nhịn lẫn nhau. Sự nghiệp: Có một số việc làm cho Song Tử khá mệt mỏi, bạn nên xử lý cẩn thận, đừng nóng giận nhé. Tài chính: Cần có kế hoạch dài hạn, không nên vội vàng vì những lợi ích nhất thời. Sức khỏe: Song Tử cũng cần vận động nhiều hơn để nâng cao sức khoẻ. Con số may mắn trong ngày: 22, 78 Cự Giải (22/6 – 22/7): Tình cảm: Bản mệnh không nên quá khắt khe với nửa kia, bạn nên bao dung với đối phương nếu muốn tình cảm lâu dài. Sự nghiệp: Nếu cứ kìm nén sự khó chịu trong lòng, bản thân bạn sẽ thấy rất mệt mỏi đấy, nên thử chia sẻ với những người bạn thật sự tin tưởng xem sao. Tài chính: Cung hoàng đạo này không phải lo lắng nhiều, mọi khó khăn cũng sẽ qua đi. Sức khỏe: Sức khỏe có vẻ không được tốt, Cự Giải hãy cẩn thận với chứng mất ngủ. Con số may mắn trong ngày: 27, 79 Sư Tử (23/7- 22/8): Tình cảm: Quan hệ giữa bạn và đối phương cũng không yên bình. Hai người thường quá ngang bướng, thích làm theo ý mình. Sự nghiệp: Sư Tử hãy tự tin vào khả năng của mình vì bản thân bạn cũng có thể giải quyết tốt mọi thứ. Tài chính: Kiếm tiền có thể không thuận lợi như mong muốn của bạn trong ngày hôm nay. Sức khỏe: Bạn cần nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên cố làm việc quá sức. Con số may mắn trong ngày: 8, 86 Xử Nữ (23/8 – 22/9): Tình cảm: Chuyện tình cảm các đôi yêu nhau đang ngày càng phát triển, hai người thân thiết và gắn kết với nhau hơn. Sự nghiệp: Bạn không nên đặt ra những mục tiêu sự nghiệp quá cao mà cần xác định rõ khả năng của mình. Tài chính: Những quyết định đúng đắn giúp bạn có một khoản rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Sức khỏe: Xử Nữ không nên lo lắng nhiều mà hãy để cho cơ thể được thoải mái hơn. Con số may mắn trong ngày: 14, 98 Thiên Bình (23/9 – 22/10): Tình cảm: Chòm sao này rất tôn trọng nửa kia nên luôn hỏi ý kiến của đối phương trước khi đưa ra những quyết định chung. Sự nghiệp: Dù khó khăn xuất hiện bạn cũng chẳng hề lo lắng. Bởi vì bạn hợp tác ăn ý với mọi người nên việc nào cũng giải quyết ổn thỏa. Tài chính: Bạn nên chú ý hơn đến việc tiết kiệm chi phí, ít mua sắm những thứ không thực sự cần thiết. Sức khỏe: Cơ thể khoẻ mạnh, không gặp phải vấn đề nào đáng lo ngại. Con số may mắn trong ngày: 8, 85 Bọ Cạp (23/10 – 21/11): Tình cảm: Hãy thử nhìn xung quanh để xem bạn có thể nhận ra ai là người đang quan tâm đến mình nữa. Sự nghiệp: Nếu có vấn đề gì chưa hiểu rõ, đừng ngại hỏi ý kiến cấp trên. Bạn không cần phải gánh vác mọi việc một mình. Sức khỏe: Cung hoàng đạo này hãy suy nghĩ nhiều hơn về những điều tích cực. Tài chính: Đừng đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh quá mức vội vàng. Con số may mắn trong ngày: 4, 29 Nhân Mã (22/11 – 21/12): Tình cảm: Hãy suy nghĩ thật kỹ về cảm xúc của mình trước khi bày tỏ tình cảm với một người nào đó. Sự nghiệp: Dù mong mỏi thành công đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng cần phải tiến từng bước vững vàng hơn. Tài chính: Bạn nên chọn những dự án phù hợp với khả năng của mình. Sức khỏe: Cung hoàng đạo vận động nhiều hơn, nếu không bạn sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi. Con số may mắn trong ngày: 7, 19. *Lưu ý: Các thông tin bài viết mang tính giải trí!.