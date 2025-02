Tự sự của người đu show Chông gai

Một trong những mẹo mực của ê-kíp là đặt tên các hạng vé lấy tên các nhà lớn nhà nhỏ trong chương trình, khiến càng đóng đinh vào khán giả: Thiếu Nhi, Xương Rồng, Chín Muồi…Fan meeting của một số anh tài cũng học theo, đặt tên các hạng vé rất thú vị, như “hoàng tử băng đăng” ST Sơn Thạch hay “quăng miếng lạnh” nên fan meeting của anh tên “Đại hội miếng lạnh” bán ba hạng vé: Miếng lạnh tê, Miếng lạnh ngắt, Miếng lành lạnh.

Một fan của Trọng Hiếu phàn nàn bị trùng vé họp fan, chị tỏ ra bức xúc nhưng nghe lại buồn cười: “Tôi mua vé hạng cao Hội Nướng, thế rồi…”. Chẳng là hai hạng vé cuộc này tên Hội Nướng và Dị Kiều, do FC nhại kiểu nói nhịu của Việt kiều Hiếu: hướng nội thì nói hội nướng, diệu kì nói dị kiều… khiến khán giả bao phen cười ngất.

Làm gì có chương trình nào mà các nhân vật chính đi đến đâu, khán giả không chỉ hô tên mà còn hô “nhà” của anh trong game show, vé fan meeting thì cháy trong nháy mắt. Nhà Cá Lớn họp fan ở Hà Nội, do gấp gáp chỉ tìm được địa điểm nhỏ đủ gặp 500 fan, miễn phí chứ không bán vé như nhà khác.

Bị fan la lối: “Các anh có nhầm không, chúng tôi cần góp mặt chứ không phải miễn phí”. Người hâm mộ chỉ mong được bào tiền cho dự án lớn nhỏ về các anh. Chuyện này không hiểu sẽ kéo dài bao lâu? Fan Hà Linh Phùng phát biểu: “Mỗi lần thấy các phú bà nhà Soobin đập tiền, chỉ có thể cảm thán: cái nghèo đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi!”.

Có mặt ở Hưng Yên cả ngày 14/12/2024, tôi hiểu thế nào là sức nóng kinh người của một cuộc đu show, đu idol quốc nội. Mỗi anh tài đi từ sân khấu ra booth giao lưu đều phải đính kèm dăm vệ sĩ hộ tống trong tiếng hò reo phấn khích.

Nhìn Duy Khánh, BB Trần, Bùi Công Nam, Kay Trần, Tăng Phúc… nét mặt rạng ngời bị vây vòng trong vòng ngoài và gọi tên âu yếm, thấy đời nghệ sĩ có lẽ cũng chỉ hạnh phúc đến thế là cùng. Mấy vạn người ai cũng mặc đẹp và mốt, cử chỉ văn minh lịch sự, mặt mũi hân hoan hớn hở, tất cả đều cùng nói về một chủ đề, cùng hát váng lên - đó là sự đặc biệt, hy hữu nào có thấy bao giờ.

GẦN HOÀN HẢO

Tôi đã có lúc thấy mình bị bỡn cợt ở công diễn 4, khi nhà Trẻ cử người chuyên môn mèng nhất ra hạ gục ba nhà còn lại với số điểm bất công. Thực sự là khó chịu vô cùng. ("Khó chịu vô cùng" là câu hot trend gần đây).

Tôi cũng hơi hẫng khi các màn phỏng vấn giao lưu ở Day 2 concert có phần qua loa dễ dãi; chất lượng biểu diễn thì bị ảnh hưởng do micro lúc to lúc nhỏ. Kịch bản chưa đầu tư lắm. Ca sĩ không phải ai cũng ổn định phong độ như Soobin, Trọng Hiếu, Jun Phạm, ST Sơn Thạch, Hà Lê, Phan Đinh Tùng… mà hát concert hóa ra kém so với trong game show nhiều, phải chăng khi thi được chỉnh giọng nên mượt thế.

Tôi đồng tình với các bạn trẻ phàn nàn: Booth chỉ nên một làn chứ hai làn khiến di chuyển khó khăn. Và quầy bán merchandise (vật phẩm liên quan các anh tài) lẽ ra để bên ngoài cho những bạn không có vé xem cũng có cơ hội mua, chứ để bên trong bị chật. Chen chúc chật chội làm nhiều bạn không thể giao lưu với các anh tài cũng không mua được merchandise, tiếc hùi hụi.

Vé hạng Bay phấp phới của tôi 5 triệu đồng/cặp nhìn lên sân khấu chỉ thấy ca sĩ và vũ công bé tí lờ mờ đi lại. Màn hình led không đủ lớn và chỉ cận cảnh được một vài anh…