Từ nữ sinh mê làm thủ quỹ đến thủ khoa kép ngành kế toán

Giành cú đúp thủ khoa đầu vào và ra, đồng thời duy trì học bổng toàn phần suốt 4 năm, Mỹ Anh là sinh viên “có một không hai” của trường Đại học Quốc tế. Huỳnh Thị Mỹ Anh (sinh năm 2002 tại Đồng Nai), sinh viên khoa Kinh tế tài chính và Kế toán, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM vừa tốt nghiệp thủ khoa với điểm tổng kết đạt 92,8/100. Điều đặc biệt hơn cả, nữ sinh từng xuất sắc dẫn đứng đầu các thí sinh trúng tuyển vào trường 4 năm trước. “Ngày nhận được điện thoại báo tin là thủ khoa đầu vào của trường, em đã rất bất ngờ. 4 năm sau, em còn thấy bất ngờ hơn khi một lần nữa, bản thân được xướng tên ở danh hiệu cao quý này trong lễ tốt nghiệp”, Mỹ Anh bày tỏ niềm hạnh phúc. Huỳnh Thị Mỹ Anh tốt nghiệp thủ khoa đầu ra trường Đại học Quốc tế. (Ảnh: NVCC) Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cho đến nay, trường Đại học Quốc tế sử dụng phương thức phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp và học bạ - phương thức mà Mỹ Anh trúng tuyển với số điểm 28,95. Xuất phát điểm là học sinh chuyên Anh tại trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), Mỹ Anh luôn mong muốn sử dụng thế mạnh về ngoại ngữ để khám phá lĩnh vực mới. Tình cờ trong những năm tháng học phổ thông, cô nàng được giao đảm nhận vai trò thủ quỹ. Nhiệm vụ kiểm soát tiền bạc, giúp giáo viên và các bạn trong lớp đối chiếu thu chi khiến Mỹ Anh cảm thấy vô cùng thích thú. Mỹ Anh là thủ khoa "có một không hai" trong lịch sử trường Đại học Quốc tế. (Ảnh: NVCC) “Công việc của thủ quỹ đã trở thành một phần lý do khiến em lựa chọn ngành Kế toán. Với chuyên ngành này, em có cơ hội làm việc cùng những con số, giúp bản thân hiểu hơn về những câu chuyện tài chính, kinh tế”, Mỹ Anh nhớ về cơ duyên đến với ngành. Mong muốn môi trường giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, 10X không ngần ngại chọn trường Đại học Quốc tế làm điểm dừng chân cho 4 năm thanh xuân. Những ngày đầu chập chững bước vào đại học, dù sở hữu thành tích học thuật xuất sắc, thường đứng nhất nhì trường thời phổ thông, nhưng 10X Đồng Nai vẫn thấy áp lực và có phần "ngợp" về cách giảng dạy mới. Do đó, kết quả học kỳ đầu của cô nàng không được như kỳ vọng. “Kỳ đầu năm nhất đại học, em đối mặt với nhiều khó khăn, hoang mang khi thay đổi môi trường, cách thức học tập. Thậm chí khá áp lực, vì dù sao cũng vào trường với danh hiệu thủ khoa mà điểm lại không như kỳ vọng", Mỹ Anh nhớ lại. Mỹ Anh cùng mẹ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC) Sau khi lấy lại cân bằng, điều chỉnh phương pháp học, 10X Đồng Nai mới thật sự bắt nhịp với việc học ở giảng đường. Theo Mỹ Anh, khi vào đại học, cần phải chủ động, chăm chỉ và có trách nhiệm hơn trong học tập. Khi gặp môn học khó hoặc những vấn đề chưa rõ, nữ sinh không ngần ngại trao đổi cùng giảng viên. Thời gian còn lại, Mỹ Anh tự tìm tòi, nghiên cứu tài liệu và học nhóm cùng các bạn. Theo 10X, học nhóm là phương pháp hiệu quả ở đại học, giúp bản thân hiểu bài nhanh hơn, nắm kiến thức vững hơn, quá trình học lại thoải mái, đỡ nhàm chán. Nhờ những nỗ lực thay đổi phương pháp, kết quả học tập của Mỹ Anh được cải thiện dần, duy trì điểm số cao đến khi tốt nghiệp. Cô nàng cũng là một trong những sinh viên xuất sắc được nhà trường lựa chọn để tặng học bổng tham gia các khóa trao đổi sinh viên ở Đức, Singapore. Ngay sau khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp hồi tháng 8, Mỹ Anh đã trúng tuyển vào một công ty về Kế toán - Kiểm toán. Chia sẻ về dự định trong tương lai, nữ sinh cho biết luôn sẵn sàng tiếp tục con đường học tập để trau dồi thêm kiến thức về chuyên ngành yêu thích. “Em rất hạnh phúc và tự hào vì đã hoàn thành thật tốt một chặng đường đèn sách, chứng minh được nỗ lực của bản thân suốt thời gian qua”, Mỹ Anh nói và cho biết, ở giai đoạn đầu sự nghiệp còn nhiều chênh vênh, thành tích thủ khoa kép là một sự động viên rất lớn với cô nàng. Kim Nhung